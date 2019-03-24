فوزان، تعادلان وخسارة حصيلة بلماضي الرسمية :

أنهى المنتخب الوطني التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا المقررة بمصر الصيف القادم في المركز الأول برصيد 11 نقطة وهي التصفيات التي أشرف الناخب الوطني جمال بلماضي فيها على خمسة لقاءات من أصل ستة، فبلماضي تمكن من التعادل أمام غامبيا ذهابا وإيابا، مع فوز واحد على البينين داخل الجزائر والخسارة أمامها في لقاء الذهاب، في حين فاز على الطوغو، فالمنتخب في خمس لقاءات رسمية مع بلماضي تمكن من تسجيل 8 أهداف، منها 5 خارج الديار، في حين تلقت شباك الخضر أربعة أهداف وهي حصيلة مقبولة، إذا اعتبرنا أنها أول تجربة له في القارة السمراء كمرب وعرفت فترته تجريب عديد اللاعبين.

لم يستقر على تشكيلة أساسية ويواصل التجريب قبل 90 يوما من “الكان”

لا يزال الناخب الوطني يعتمد سياسة التجريب في المنتخب والكان لا يفصلنا عنها إلا 90 يوما، فهذه السياسة المعتمدة تعتبر سلاحا دو حدين وقد يدفع ثمنها غاليا، خاصة أنه لا يملك تواريخ لتجميع اللاعبين مستقبلا، فالتربص القادم سيكون لتحضير المشاركة في الكان وبمشاركة القائمة النهائية، هذه القائمة لم يستقر عليها بلماضي بعد وحتى التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها لا يعرفها إلا هو، وربما لم يضبطها أصلا، في وقت أن المنتخبات الإفريقية المرشحة للتتويج باللقب مستقرة منذ مدة وتعمل على تحسين الأداء الجماعي ومدربوها وضعوا شخصية للمنتخب وان قاموا بالتجريب فلا يتعدى لاعب أو لاعبين، بالمقابل بلماضي ينتظر تربص نهاية ماي للشروع في هذا العمل.

عمل في هدوء تام بورقة بيضاء

الملاحظ على الفترة التي قضاها بلماضي هو عمله في هدوء تام ودون أي انتقادات من الجمهور والإعلام، فالكل اتفق على ضرورة منحه الوقت لبناء منتخب، مع امتلاكه ورقة بيضاء من زطشي، عكس ما كان عليه الحال مع سابقه ماجر، فبلماضي الذي رفع سقف الطموحات عاليا بالبحث عن التتويج بالكان الثاني في تاريخ الجزائر، ستكون مصر محطته للمحاسبة عن أول أهدافه.

ب-بكوش

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