كاسيميرو: نحتاج إلى كريستيانو رونالدو

أشاد البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، بتحركات النادي الملكي لدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال كاسيميرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أهنئ ريال مدريد على التعاقد مع ميليتاو، حيث أن اللاعب كان يحظى باهتمام نصف أوروبا، قبل أن يفوز الميرنغي بالصفقة”.

وكان ريال مدريد أبرم أولى صفقاته بشكل رسمي، بعد أن تعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو مقابل 50 مليون يورو.

وأضاف: “ميليتاو سيلعب بأفضل نادٍ في العالم خلال الموسم المقبل، وسيكون مرحبًا به داخل ريال مدريد”.

وتابع: “حاجة ريال مدريد لكريستيانو رونالدو؟.. بالطبع إنه لاعب يحتاجه أي فريق، وأنا أراه الأفضل في العالم”.

وأتم: “لقد كان من دواعي سروري اللعب مع رونالدو في ريال مدريد، ولكنه الآن ليس ضمن صفوف الميرنغي”.