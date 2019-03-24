مورينيو يرفض نغمة ميسي ورونالدو :

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أن برشلونة وجوفنتوس هما المرشحان الأبرز للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأسفرت قرعة ربع النهائي لدوري الأبطال عن مواجهة جوفنتوس لأجاكس أمستردام، بينما يصطدم برشلونة بمانشستر يونايتد.

وقال مورينيو، خلال تصريحاته لوكالة “فرانس بريس”: “الكل يتحدث عن رونالدو وميسي، لكنني أفضل الحديث عن جوفنتوس وبرشلونة، وأعرف أن الجميع يركزون على الأفراد، في حين أن كرة القدم رياضة جماعية”.

وأضاف: “برشلونة وجوفنتوس هما المرشحان الأقوى لدوري الأبطال هذا الموسم، لكن هناك أيضًا الأندية الإنجليزية وأجاكس وبورتو”.

وأتم: “برشلونة وجوفنتوس لديهما الخبرات، والمواهب وكل فريق لديه لاعب مميز، وعادة حين يكون لديك لاعب مميز يصبح فريقك أفضل”.