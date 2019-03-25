الخضر سيتربصون في قطر لتحضير “كان” مصر :

كشفت مصادر مطلعة أن الناخب الوطني جمال بلماضي اتفق مع مناجير المنتخب حكيم مدان وبالتشاور مع أعضاء طاقمه الفني، على أن يكون التربص التحضيري الأخير للخضر قبل السفر إلى مصر في قطر، وهو الخيار الذي يعتبره بلماضي الأمثل للتحضير جيدا قبل دخول غمار المنافسة، نظرا للتشابه الكبير بين البلدين في الأجواء المناخية التي تسود فترة الصيف، مع توفر قطر على مراكز تحضير من المستوى العالي والتي يعرفها بلماضي جيدا بحكم تجربته الطويلة هناك، وعلاقته مع القائمين على الرياضة في هذا البلد.

نحو برمجة تربصين منفصلين

بحسب برنامج بلماضي الحالي فإن الخضر سيقومون بتربصين منفصلين، الأول سيكون بمركز سيدي موسى الذي سيخصص للعمل البدني والذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان الكريم، على أن يتم تسريح اللاعبين لقضاء يومي العيد مع العائلة والعودة بعدها للتربص الثاني الذي سيكون بقطر ومنه السفر مباشرة إلى مصر لدخول غمار المنافسة، ليبقى هذا مجرد برنامج أولي ينتظر الترسيم.

قرعة 12 أفريل ستضبط البرنامج والوديات

رغم أن الطاقم الفني والفاف يملكون برنامجا أوليا، غير أن الجميع في انتظار ما ستسفر عنه القرعة الخاصة بالمنافسة والمقررة يوم 12 أفريل القادم، حيث وبموجب هوية منافسينا والمدينة التي ستحتضن لقاءات الخضر في دور المجموعات، سيتم ضبط البرنامج بشكل نهائي ومعه اللقاءات الودية التي سيخوضها رفقاء محرز، فالفاف تملك اتفاقا مبدئيا مع بعض المنتخبات للتباري وديا، لكن شريطة أن لا تقع في نفس المجموعة خلال النهائيات.

مدان مطالب بضبط الأمور اللوجستيكية سريعا

بما أن قرعة الكان لم يعد يفصلنا عليها الكثير، وجب على مناجير المنتخب التحرك فغي اقرب وقت بالسفر إلى مصر وزيارة المدن التي ستحتضن النهائيات من أجل اختيار مقر إقامة الخضر فيها، فالكان هذه المرة تلعب بـ24 منتخبا، ما يجعل المنافسة على مقرات الإقامة الجيدة تشتد، فزطشي أكد في تصريحاته أول أمس أن مدان سيطير إلى مصر قبل إجراء القرعة لأجل ضبط مقر إقامة الخضر هناك وهو توقيت يبقى متأخرا، بما أن هناك العديد من الاتحاديات التي أنهت هذا العمل منذ مدة.

ب-بكوش

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