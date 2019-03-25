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النيابة الإسبانية: لا نتهم روسيل بسبب برشلونة

25 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 37 زيارة

أكدت النيابة الإسبانية، اليوم الاثنين، أن رئيس برشلونة السابق، ساندرو روسيل، يُحاكم لاتهامه بغسيل الأموال، وحصوله على عمولات غير قانونية، من رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم السابق، ريكاردو تيكسيرا، وليس لأنه كان رئيسا للنادي الكتالوني.

واستأنفت المحكمة الوطنية نظر تقرير مدعي النيابة، خافيير بولو، الذي طالب بعقوبة السجن ست سنوات لروسيل، وخمس سنوات لشريكه المحامي خوان بيسولي، وعام و11 شهرا لزوجته مارتا بينيدا، ولبديرو أندريس راموس وشاهي أوهانسيان، وعام ونصف لخوسيه كولومير.

وثبت للنيابة أن هؤلاء ارتكبوا تهم “جرائم غسيل أموال، وتشكيل عصابة إجرامية”، لكنها خففت العقوبة التي كانت تطالب بها في البداية، بالسجن بين ستة و11 عاما.

وقال مدعي النيابة “لم تتم ملاحقة أي متهم بسبب ظروف شخصية.. لم تحدث ملاحقة ضد روسيل من أي نوع، وخاصة بسبب أنه كان رئيسا لنادي كرة قدم”.

وأشار إلى أن المتهمين أسسوا منذ 2006 “مجموعة إجرامية”، متخصصة في غسيل الأموال على نطاق واسع، وكانوا يعملون بمبادرة وتنسيق من ساندرو روسيل، الذي تولى رئاسة برشلونة بين 2010 و2014، وهذا على حد قول مدعي النيابة.

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