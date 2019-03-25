بايرن ميونخ يواصل التوسع في آسيا :

أعلن بايرن ميونخ، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة في قطاع الشباب، مع مجلس الرياضة في سنغافورة، في إطار مساعي النادي البافاري، لتوسيع أنشطته بالقارة الآسيوية.

وقال بايرن، في بيان، إن الشراكة ستتضمن سلسلة بطولاته “كأس إف سي بايرن للشباب”، لإتاحة الفرصة لتبادل المدربين والخبرات، مع مجلس الرياضة في سنغافورة.

وقال جورج فاكر، أحد أعضاء مجلس بايرن ميونخ للعلاقات الدولية والإستراتيجيات: “كرة القدم تكتسب شعبية أكثر في سنغافورة، ونحن فخورون بالتعاون مع مجلس الرياضة السنغافوري”.

وأضاف: “التبادل الشامل للمعرفة، بالإضافة إلى دعم بلادنا لتطوير كرة القدم للشباب في سنغافورة، هي أهم نقاط الشراكة”.

ويمتلك بايرن ميونخ 6 مدارس لكرة القدم للشباب، في عدة دول آسيوية بجانب سنغافورة، مثل الصين (3 مدارس) وتايلاند واليابان.

يذكر أن النادي الألماني، يرتبط بشراكة مع اتحاد الكرة في كوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى وجود مكتب له، في مدينة شنغهاي الصينية، كما خاض فريقه الأول عدة مباريات في آسيا.