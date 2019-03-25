بلماضي على خطى ماجر: “ألوو… الترجي عندكم لقاء مهم نعطيكم بلايلي”

قام الناخب الوطني جمال بلماضي أول أمس السبت بتسريح المهاجم يوسف بلايلي من التربص المقام حاليا في مركز سيدي موسى لتحضير اللقاء الودي أمام المنتخب التونسي غدا، وذلك مباشرة بعد اللقاء الذي شارك فيه أساسيا وطيلة التسعين دقيقة أمام غامبيا، فبلماضي رخص لبلايلي مغادرة التربص من أجل الالتحاق بفريقه الترجي التونسي الذي سيكون على موعد مع لعب لقاء السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي الجمعة القادم في العاصمة القطرية الدوحة.

رد جميل الترجي بتسريح بلايلي للقاء قطر الودي

جاء قرار الناخب الوطني بتسريح بلايلي رغم أنه مرتبط بتربص مع الخضر ضمن تواريخ الفيفا، وكان بإمكانه عدم السماح له بالمشاركة، غير أن بلماضي تعامل من مبدأ المعاملة بالمثل ورد جميل النادي التونسي الذي سمح من قبل للاعبه بالمشاركة في التربص الذي أجراه المنتخب الأولمبي في الدوحة ومواجهة قطر وديا، رغم أن اللقاء لعب خارج تاريخ الفيفا، لهذا قرر بلماضي الرد إيجابا على طلب الترجي بتسريح بلايلي للعب لقاء السوبر الإفريقي.

سيناريو ماجر مع براهيمي ولكن دون انتقاد بلماضي

ما حدث مع بلايلي سبق وأن حدث مع براهيمي لما سرحه ماجر للمشاركة في لقاء مهم لناديه بورتو، وما صاحبه من مقولته الشهيرة “ألوو بورتو أنتم ما عندكمش لقاء مهم أنا عندي لقاء مهم نحتاج براهيمي”، لكن وجه الاختلاف هو أن ما قام به بلماضي مر مرور الكرام ولم يتعرض لأية انتقادات، عكس ماجر التي تعرض لوابل من الانتقادات، وكيف له تسريح لاعب من تربص رسمي وغيرها من الحجج، رغم أن ما قام به بلماضي مشابها تماما لما حدث في عهد ماجر ولكن بتغير اسم اللاعب فقط.

اتضح سبب إبقائه طيلة اللقاء رغم أنه كان ظلا لنفسه

بقرار بلماضي تسريح بلايلي لصالح ناديه الترجي التونسي، اتضح سبب الاعتماد عليه طيلة تسعين دقيقة كاملة أمام غامبيا، في وقت كان بلايلي الأضعف في الخط الهجومي رفقة درفلو، والكل انتظر تغييره من قبل الناخب الوطني، غير أن هذا الأخير كان له رأي آخر، بما أنه يعرف مسبقا أنه لن يشارك في مواجهة تونس الودية، لهذا منحه كل الوقت في اللقاء المنصرم.

ب- بكوش

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