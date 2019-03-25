بلماضي يبحث عن رد الاعتبار وسيشرك تشكيلته المثالية أمام تونس :

لم يكن التعادل الأخير للمنتخب أمام غامبيا بالنتيجة المرجوة من قبل الناخب الوطني، الذي كان يبحث عن تحقيق الفوز ولو بالفريق الثاني، فبلماضي الذي برر التعادل بتجريب لاعبين جدد قبل الفصل في القائمة النهائية التي ستدافع عن ألوان الخضر في كان مصر القادمة، فالتعثر أمام غامبيا وبأداء باهت جعله يقرر الاعتماد على تشكيلته المثالية في لقاء تونس الودي غدا بحثا منه لرد الاعتبار لنفسه وبعث رسالة إلى الجماهير الجزائرية أن المنتخب لا خوف عليه بوجود الركائز.

سيعتمد على الركائز في لقاء يريده مرجعيا قبل الكان

شرع بلماضي ومنذ حصة السبت في التحضير للقاء القادم أمام تونس، والذي يوليه أهمية كبيرة، نظرا لحجم المنافس ومكانته على الساحة الإفريقية، فبلماضي يتجه لإشراك تشكيلته الأساسية بقيادة محرز وفيغولي مع تجريب بعض اللاعبين الجدد، بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء مقنع يعوض به المتتبعون مستوى غامبيا الهزيل، وهو الذي يدرك جيدا أن لقاء تونس قد يكون مرجعيا للتشكيلة التي سيدخل بها غمار المنافسة الصيف القادم في مصر مع بعض التعديلات الطفيفة عليها بعودة براهيمي ومبولحي.

سيجرب بن رحمة، لكحل والحارس أوكيدجا

من خلال الحصص التدريبية والتشكيلة التي زج بها أمام غامبيا، اتضحت العناصر التي سيعتمد عليها بلماضي في مواجهة تونس هذا الثلاثاء، والتي ستكون مكونة من الركائز مع تجريب اللاعبين الجدد، حيث ينتظر أن يمنح الفرصة للحارس أوكيدجا في حراسة المرمى خلفا لدوخة بنسبة كبيرة جدا، مع إشراك فيكتور لكحل في وسط الميدان الدفاعي، في حين أن بن رحمة سيكون في الخط الأمامي للخضر.

هذه هي التشكيلة المحتملة أمام تونس

من المرتقب أن يشرك بلماضي في لقاء اليوم كل من أوكيدجا حراسة المرمى، عطال على الجهة اليمنى، بن سبعيني كمدافع أيسر، ماندي وبلعمري في محور الدفاع، مع لكحل وتايدر في الاسترجاع، فيغولي، محرز وبن رحمة في التنشيط الهجومي وبونجاح قبل الهجوم، وهي التشكيلة التي ينتظر أن يكون مردودها قويا بالنظر إلى الأسماء التي تضمها.

ب-بكوش

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