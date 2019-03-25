بودبوز: “إذا أرادوا رؤيتي في أحسن مستوى يجب إشراكي في المنصب الذي ارتاح فيه”

أدلى لاعب الخضر رياض بودبوز بتصريحات لصحيفة “إل ديسماركي” الإسبانية يوم أمس أثار فيها نقطة تراجع مستواه منذ فترة، بودبوز تحدى مدربه الحالي فران إسكريبا وقال أنه سيقدم مستوى جيدا فقط في المركز الذي يتألق فيه وقال: ” أنا لا ألعب في نفس مركزي، إذا أرادوا رؤية أحسن المستويات فذلك سيكون خلف المهاجمين وهو المركز الذي أقدم فيه مستوى مميز، أنا لا أحاول أن أفرض رأيي وأنا هنا لخدمة الفريق وجاهز للعب في أي مركز، لكن ما أقوله فقط أن مركزي المفضل هو اللعب وراء المهاجم الصريح ” ولم يقدم رياض أي مستويات منذ قدومه حتى أن ناديه لم يحقق سوى فوز وحيد وبودبوز لم يكن حاضرا في ذلك اللقاء .

“مرتاح في سلتا فيغو منذ أول يوم لي هنا”

رغم المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها اللاعب وأيضا ناديه إلا أن بودبوز قال أنه سعيد جدا في سلتا فيغو وقال: ” أنا سعيد جدا هنا ومنذ أول يوم لقد اتصلت بزميلي سفيان بوفال وسألته عن الأوضاع هنا قبل أن أوقع، اللاعبون كانوا رائعين معي منذ أول يوم لي في غرف تغيير الملابس، وجدت راحتي أيضا في الميدان، أنا سعيد هنا” ويلعب بودبوز بنظام الإعارة فقط لستة أشهر في سلتا فيغو على أن يعود لناديه الأصلي ريال بيتيس بعد نهاية فترة الإعارة .

بورقعة-ع

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