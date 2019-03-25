بيرلو: يوفنتوس بطل أوروبا بشرط

شدد الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو، متوسط ميدان جوفنتوس وميلان السابق، على قدرة السيدة العجوز على تخطي عقبة أياكس أمستردام الهولندي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو، في تصريحات لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”: “لا أعتقد أن هيمنة جوفنتوس شيء سيء بالنسبة لإيطاليا، إنه يجبر الاَخرين على رفع مستواهم، الاَن هدف اليوفي هو أوروبا، لقد غيروا عقليتهم تماما وبات الطموح الأهم خارج الحدود”.

وأضاف: “رونالدو قرر تغيير حياته وهو في عمر الـ33، وهذا يعني أن لديه العديد من الدوافع، وتمكن من التأقلم سريعًا مع الكرة الإيطالية”.

وتابع نجم الأتزوري: “أعتقد أن جوفنتوس يمكنه أن يدمر أجاكس بدنيًا، كانت قرعة جيدة، أجاكس هم ريال مدريد، لكن الريال كان غير منظم كما كان من قبل وهو أمر نادر الحدوث، لن يحدث هذا مع جوفنتوس، اليوفي بإمكانه الفوز بدوري أبطال أوروبا، شريطة ألا يكرروا ما فعلوا في مدريد”.

وتطرق بيرلو للحديث عن إنتر ميلان، وأوضح: “لقد لعبوا مباراة الديربي بشكل جيد للغاية، لقد كانوا عدوانيين والجميع يساعد بعضهم البعض، لوتارو أكثر اكتمالاً من إيكاردي، لكن ماوريتو يسجل أكثر، أعتقد أن بإمكانهم اللعب معًا”.

وأكمل: “في بعض الأحيان يقوم النادي بأشياء يجب القيام بها، وبخصوص واندا وكيلة إيكاردي، فالوكلاء يقومون بحل المشاكل في المقر الرئيسي، مشكلته كانت أمام الجميع وذلك أكثر من اللازم، إيكاردي سيخسر قيمته، وكيف سيؤدي دوره بعد أن غاب عن الملاعب لفترة طويلة”.

وواصل: “كنت أتوقع تنظيم غاتوزو مع ميلان، لكن ليس أسلوبه في اللعب، الفريق يريد أن يلعب جيدًا ويبني اللعب من الخلف، رحيل هيغواين كان جيدًا بالنسبة لهم، وبيونتيك شاب ويسجل في كل مباراة، إنه يشبه بيبو إنزاغي، إنه يهاجم الكرة بنفس الغضب”.

وختم بيرلو تصريحاته: “منتخب إيطاليا؟ ربما علم بالوتيلي أن العمل الشاق هو السبيل الوحيد للظهور، إنها علامة جيدة، وفي الوقت نفسه، أمر صحيح إعطاء مويس كين الفرصة، عندما يلعب يسجل دائمًا”.