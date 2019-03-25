تصرفات سليماني تثير سخط أنصار ناديه :

كشفت صحيفة “تاكفيم” التركية يوم أمس أن التصرفات التي بات يقوم بها لاعب الخضر إسلام سليماني أثارت سخط أنصار ناديه فينرباتشي، ففي الوقت الذي يقاتل بعض زملائه لأجل التدرب بقوة ومساعدة الفريق، لا يهتم سليماني بأي من هذه الأمور، حيث ترك تدريبات النادي وسافر لمدينة “هاتاي” التركية، الدولي الجزائري يقضي هناك بعض أيام الراحة والاستجمام وهو التصرف الذي قال عنه أنصار النادي أنه لا يمت للاحترافية بصلة، فحتى لو كان معاقب كان عليه التواجد يوميا في تدريبات النادي وعدم تركها من دون إذن، وكانت إدارة فينرباتشي قد سمحت بسليماني بمغادرة الفريق إن هو شاء، لكن الجزائري أخذ الأمور على محمل الجد وغادر تدريبات الفريق فعلا وسافر لمدينة أخرى لأخذ أيام راحة .

بورقعة-ع

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