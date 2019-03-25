زطشي يهاجم منتقديه، يدافع عن سياسته، ويطمئن المتتبعين :

نزل رئيس الاتحادية الجزائرية خير الدين زطشي ضيفا على القناة العمومية الجزائرية، حيث تحدث عن عديد النقاط والمحاور أهمها مشروعه الرياضي والمنتخب الوطني، زطشي تحدث بلغة التحدي مؤكدا أن حصيلته ليست كارثية كما يروج البعض، كما استهزأ بالنقاد وقال أنهم تجاوزوا الحدود معه، رئيس الفاف تحدث أيضا عن تدخلاته في المنتخبات الوطنية وأمور أخرى .

“وجدت الوضع متعفنا ولم آت هنا لخدمة مصالحي بل لخدمة مصالح الكرة الجزائرية”

زطشي بدأ حواره بهجوم لاذع على خصومه ودفاع مستميت عن سياسته، حيث هاجم رئيس الفاف السابق محمد روراوة بطريقة غير مباشرة حين قال أنه وجد الوضع متعفنا وقال:” وجدت الوضع جد متعفن وأنا هنا لخدمة الكرة الجزائرية، لم أت لأصفي الحسابات أو لأخدم مصالحي، جئت لخدمة الكرة الجزائرية، كان بإمكاني الاهتمام بالمنتخب الوطني وهو الواجهة وأهمل باقي المجالات المتعفنة لكني لم أقم بهذا أنا هنا للنهوض بالكرة الجزائرية “.

“لا تقلقوا خزينة الفاف ازدادت غنى وليس العكس”

زطشي شن هجوما معاكسا على كل الأقلام التي كانت تروج لتبذير الأموال التي تركها سلفه محمد روراوة، حيث كشف أن البحبوحة المالية مازلت مستمرة بل ازدادت وقال: “البحبوحة المالية مازالت مستمرة، بل أكثر من ذلك خزينة الفاف تدعمت بملايير أكثر، الاتحادية السابقة تركت لنا 700 مليار الآن يتوفر لدينا 820 مليار سنخصص جزءا منها لمراكز التكوين” .

“رئيس الريال غير ثلاثة مدربين في أقل من سنة ولم يقولوا أنه فاشل أما أنا فيهاجمونني”

لا يختلف اثنان على أن أخطاء رئيس الفاف في تعيين المدربين سابقا كانت فادحة، وضيعت علينا الكثير من الوقت، زطشي ورغم اعترافه بهذه الأخطاء إلا أنه رفض تضخيمها وقال: ” أعترف أنني أخطأت في تعيين المدربين في وقت سابق لكن هذا لا يعني شيئا، وأن الحصيلة كلها سيئة، أنظروا مثلا رئيس الريال الذي غير ثلاثة مدربين في وقت وجيز، هل قالوا عنه فاشل ؟ صحيح أنني أخطأت في هذه النقطة لكن هذا لا يمكن أن ينفي العمل الذي نقوم به” .

“بلماضي لا يسمح لأي كان التدخل في عمله، فكيف أفرض لاعبي بارادو”

محاور رئيس الفاف أثار نقطة إقالة أشيو وما تبعها من لغط كبير، زطشي قال أن إقالة أشوي كانت طبيعية بما أن عقده ينص على إقالته مباشرة بعد ذهاب شارف، وهو ما حصل أما عن نقطة تدخله في عمل المنتخبات الوطنية ومنها المنتخب الأول فقال: ” أنا لا أتدخل أبدا في عمل المنتخبات الوطنية، يقولون أن تواجد عدد كبير من لاعبي بارادو بسببي، هذا غير صحيح، لاعبو بارادو بقوة في المنتخبات الوطنية لأنهم لاعبون مميزون وليس غير ذلك، بلماضي مدرب لا يسمح لأي أحد بالتدخل في عمله ” وهاجمت عديد الأطراف زطشي وأكدت أنه يضغط لإشراك لاعبي الأكاديمية لبيعهم بمبالغ كبيرة لاحقا استنادا لتصريح أشيو، الذي كشف فيه أنه تعرض للضغوط من أجل استدعاء لاعب ما من هذا الفريق .

“سنقيم تربصين الأول هنا والثاني خارج الوطن وسنلعب لقاءين وديين تحضيرا للكان”

رئيس الفاف تحدث أيضا عن الكان المقبل، حيث كشف ولو جزئيا عن برنامج الخضر وقال أن أشبال بلماضي سيقيمون تربصين وأيضا سيلعبون لقاءين وأنهى تصريحاته بالقول:” سنقوم بضبط كل شيء بعد القرعة، لقد ربك اتصالاتنا مع عد منتخبات وسنحدد المنافسين في وقت لاحق، أما عن التربص فسنقيم بداية تربصا في الجزائر ثم نقوم بتربص ثاني في بلد خارجي تكون الأجواء فيه مشابهة للأجواء في مصر، خاصة من ناحية الحرارة التي من المنتظر أن تكون عالية، كما سنقوم بإرسال مدان لمصر من أجل تحضير كل شيء متعلق بإقامة الخضر هناك “.

بورقعة-ع

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