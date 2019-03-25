زيدان يفسد مخطط كريستيانو رونالدو :

أفسد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مخطط كريستيانو رونالدو، نجم الملكي السابق، جوفنتوس الإيطالي الحالي.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن جوفنتوس كان قد أبرم اتفاقًا مع البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، من أجل الانتقال إلى تورينو في الموسم المقبل.

وكان مارسيلو يعاني من الجلوس على مقاعد البدلاء لصالح للاعب الشاب سيرجيو ريغيلون، وذلك خلال حقبة المدرب السابق للفريق، الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن مارسيلو طلب مهلة من جوفنتوس لبحث مستقبله مع ريال مدريد، خاصة وأن عقده مع الميرنغي يستمر حتى صيف 2022.

وأوضح أن عودة زيدان إلى قيادة ريال مدريد أفسدت اتفاق جوفنتوس مع مارسيلو، ولذلك فإن الأخير سيعود إلى التفكير في إمكانية الاستمرار داخل قلعة “سانتياغو برنابيو”.

يذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى إجراء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم جوفنتوس، اتصالات بصديقه مارسيلو لإقناعه بالقدوم إلى تورينو في الموسم المقبل.

وبخصوص دعم خط الدفاع، أوضح الموقع الإيطالي أن قائمة اهتمامات جوفنتوس في الميركاتو المقبل تضم ماتياس دي ليخت (أجاكس)، كريستيان روميرو (جنوى)، وكوستاس مانولاس (روما).