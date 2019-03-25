غلام سيغيب عن لقاء روما المقبل في الدوري :

يتواجد لاعب الخضر فوزي غلام حاليا في بلجيكا، حيث سافر إلى هناك للخضوع لبرنامج علاجي من أجل التعافي بشكل أسرع من إصابة الركبة، التي يعاني منها منذ أكثر من 18 شهرا، تقارير إيطالية قالت يوم أمس أن غلام سيمكث في بلجيكا لمدة أسبوع كامل، حيث يكون قد بدأ البرنامج العلاجي الخاص به يوم أمس الأحد على أن ينتهي يوم الأحد المقبل أو السبت الذي يسبقه، وهو ما يعني غياب لاعب الخضر الأكيد عن داربي الجنوب الإيطالي أو ما يصطلح على تسميته بداربي الشمس ضد نادي روما، غلام سيضحي بلقاء مهم مثل هذا في سبيل تعافيه من الإصابة، حيث قالت ذات التقارير أن نتائج العلاج في هذه العيادة كانت دائما جيدة، واللاعبون الذين مروا عليها تحسنت حالتهم بطريقة رائعة، وآخرهم لاعب نابولي الحالي يونس، الذي عاد منها قبل أسابيع قليلة فقط، وهو ما يأمل فيه غلام الذي لا يزال يصارع من أجل الشفاء النهائي في ظل تخوفات من عدم حدوث ذلك نظرا لصعوبة الإصابة.

بورقعة-ع

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