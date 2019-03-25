فيغولي يلعب دور القائد بامتياز وسط المجموعة :

يعرف تربص المنتخب الحالي نشاطا كبيرا للاعب سفيان فيغولي الذي يتقلد دور القائد الأول للمجموعة الحالية رغم تواجد حليش الذي يعتبر القادم حاليا، ففيغولي يحاول التقرب كثيرا من اللاعبين الجدد قصد تسهيل اندماجهم في المجموعة، مع العمل على التواجد دائما بالقرب من المحليين؟ خاصة أن قضية محلي ومغترب لا تزال تلقي بضلالها، فسوسو بغياب براهيمي ومبولحي يكون بلماضي قد أسند له المهمة التي يسير في تأديتها بنجاح حتى الآن، وهو ما تؤكد الصور التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مرشح لحمل الشارة أمام تونس

يتجه الناخب الوطني إلى منح فيغولي شارة القيادة في لقاء تونس الودي غدا الثلاثاء، على اعتبار أنه القائد الفعلي للمجموعة حاليا، خاصة إذا بقي حليش على كرسي البدلاء، ليبقى محرز أيضا مرشحا لحملها وهو الذي كان له شرف ذلك من قبل مع بلماضي.

درفلو في وضع معنوي سيء

إثر المردود الكارثي لمهاجم فيتارس أرنهايم الهولندي أسامة درفلو أمام غامبيا على معنوياته في اليومين الماضيين بحسب مقربين منه، فاللاعب كان يعلم أنه أمام فرصة العمر من أجل المشاركة في كان مصر القادمة، غير أنه لسوء حظه لم يستغلها بالشكل الجيد، بين بقائه معزولا في الهجوم وعدم وصول كرات بالشكل الجيد، وبين عدم تحركه لطلب الكرة، فدرفلو اقتنع أن ما قدمه لا يشفع له عند بلماضي وتواجده في القائمة النهائية مستبعد جدا، إن لم نقل مستحيلا في الوقت الحالي.

ب-بكوش

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