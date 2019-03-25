كالياري يقر بصعوبة الحصول على خدمات فارس :

كشفت تقارير إيطالية أمس الأحد أن إدارة كالياري باتت تقر بصعوبة الحصول على خدمات لاعب الخضر ونادي سبال فارس سليم، ذات التقارير قالت أن إدارة كالياري أبدت رغبتها في ضم فارس منذ بداية الموسم وكانت ترغب في ضمه في جانفي الماضي لكن إدارة ناديه سبال رفضت بسبب رغبها في الاحتفاظ بهم نجوم الفريق من أجل مساعدتها على البقاء، لاعب الخضر زاد تألقا وبدأ يقدم مستويات كبيرة لغاية ظهور أندية عملاقة ترغب في ضمه، البداية بإشبيلية ووصولا لميلان ونابولي، دخول هذه الأندية بحسب التقارير الصادر يوم أمس سيدفع بفارس لاختيارها لأنها فرق كبيرة تلعب على الألقاب عكس كالياري الذي يبقى ناديا متواضعا وأحسن من سبال بقليل فقط، كما ان الجانب المالي لهذه الأندية أكبر و نادي سبال سيرغب في تسويق فارس إليها وليس لكالياري، يشار إلى أن كالياري كان أول نادي أبدى رغبة في ضم فارس عند بداية تألقه قبل أشهر .

بورقعة-ع

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