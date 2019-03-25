كانتي يرد على اهتمام ريال مدريد :

كشف نجم تشيلسي، نجولو كانتي، اليوم الاثنين، موقفه من الانضمام لريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

فقد ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن كانتي تلقى سؤالًا من بعض الإعلاميين، حول موقفه إذا دعاه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، للانضمام إلى الفريق الملكي، في ظل تقارير صحفية أشارت لهذا الأمر.

ورد الدولي الفرنسي قائلًا: “اليوم أنا في تشيلسي، وما قيل لا يهمني.. أنا أركز فقط على تشيلسي”.

وتشير تقارير إلى رغبة الريال في ضم كانتي، بجانب أندية أخرى، مثل يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ويرتبط صاحب الـ27 عامًا بعقد مع البلوز، حتى صيف 2023.