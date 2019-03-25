كريسبو: ” أعرف محرز من أيام ليستر سيتي”

أدلى أسطورة الكرة الأرجنتينية والعالمية هرنان كريسبو بتصريحات لموقع العربي الجديد، تكلم فيها عن لاعب الخضر رياض محرز، كريسبو لم يأت بمفاجأة كبيرة حين تحدث عن الجزائري وقال: “تابعت محرز مع ليستير سيتي، الذي اكتشفه وقدمه للعالم، واللاعب كافح كثيراً من أجل مستقبل أفضل في البريميرليغ، وانتظر فرصته وأعتقد أن فوزه بالدوري الإنكليزي مع ليستر الفريق المغمور منحه جواز سفر للانتقال إلى مانشستر سيتي “.

“انضمامه للسيتي سيمنحه فرصة لتفجير طاقاته”

لاعب لازيو السابق قال أن انضمام محرز للسيتي سيفتح أمامه آفاقا جديدة كما تمنى تأهل المنتخب الجزائري لمونديال قطر 2022 من أجل رؤية محرز وفي هذا الشأن قال: “انضمامه لنادي مانشستر سيتي سيمنحه فرصة لتفجير طاقاته، لأنه يلعب مع فريق ينافس على البطولات، أتمنى أن أرى محرز في مونديال قطر، فهو من اللاعبين الذين يمتلكون الموهبة وحاسة الشم في مناطق الجزاء، يجب عليه أن يتأقلم في اللعب مع كبار النجوم في مانشستر سيتي المدجج بلاعبين من العيار الثقيل “.

بورقعة-ع

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