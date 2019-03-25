مانشستر سيتي يطالب بايرن ميونيخ باعتذار رسمي :

قال تقرير صادر عن صحيفة “ميرور” الإنجليزية إن إدارة فريق مانشستر سيتي ستطلب اعتذارًا رسميًا من نظيرتها ببايرن ميونيخ، لما بدر من رئيس النادي الألماني من تصريحات قبل يومين.

وكان أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ قد تحدث عن كواليس وأسرار تخص الشأن الداخلي لمانشستر سيتي، على هامش حضوره لمؤتمر ميونيخ الاقتصادي.

هونيس (67 عامًا) تطرق إلى الحديث عن الطريقة التي يبرم من خلالها النادي الإنجليزي صفقاته، مُستغلًا محادثة سابقة جمعته مع مدرب السيتيزنيز، بيب غوارديولا، والذي أشرف على تدريب بايرن ميونيخ قبل سنوات وتجمعه علاقة قوية مع هونيس.

“أخبرني صديقي بيب عن طريقة إدارة الأمور في مانشستر سيتي، فعندما يريد التوقيع مع لاعب سعره يبلغ 100 مليون يورو، يقوم بجمع مقاطع فيديو للاعب ثم يسافر إلى الشيخ (منصور)، حيث يقوم الشيخ بإعداد وليمة فاخرة له”، هكذا افتتح أونيس الحديث حيال الأمر.

وتابع “بعد الوليمة يشاهد الشيخ المقاطع ويقوم بتحويل المال اللازم للصفقة، في اليوم التالي يقوم برفع أسعار البترول قليلًا ويسترجع ما دفعه”.

واختتم في هذا الصدد “نحن فخورون في بايرن ميونيخ أننا في هذه الحالات لا نقوم باللجوء لقسم التأمينات، بل ندفع من قسم الدخل الثابت البنكي”.

وقالت مصادر من داخل من مانشستر سيتي، إن النادي ينوي تقديم شكوى في إطار قانوني إلى الجهات المختصة من أجل ملاحقة هونيس قضائيًا، حيث قال وفق ما نقلته ميرور “لقد كان تصريحًا متغطرسًا، وأنانيًا ومتكبرًا، نحن نشعر بوجود نبرة عنصرية في حديث هونيس”.

وجاءت تصريحات هونيس في الوقت الذي زعمت من خلاله تسريبات فوتبول ليكس وبالتحديد عبر موقع “ميديا بارت” الفرنسي وصحيفة “ديرشبيغل” الألمانية أن مانشستر سيتي قد تلاعب وانتهك بقواعد اللعب المالي النظيف في السنوات الخمس الأخيرة.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قراره في القريب العاجل بعد سلسلة من التحقيقات، والتي انخرط فيها أيضًا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. أمّا تشيلسي فقد عوقب قبل أسابيع بالحرمان من التعاقدات لفترتي انتقالات بسبب تلاعب بقيد لاعبين تحت السن القانوني، فيما يبدو أن حزمة من العقوبات قد تعصف بالأندية الأوروبية قريبًا.

جدير بالذكر أن هونيس قد عوقب بالسجن لثلاث سنوات ونصف عام 2014 بعدما أُدين بقضايا فساد إداري وتهرب ضريبي بلغ 33 مليون يورو، وقد خضع لعقوبة الحبس رُغم تقدمه في العمر آنذاك (62 عامًا) لكنه خرج بعد إنقضاء نصف المدة.

“لقد اعترفت بخطأي وقمت بسداد الضرائب المستحقة”، هكذا تحدث هونيس لوسائل الإعلام عقب الخروج من السجن. أولي كان قد تولى منصب المدير العام في بايرن ميونيخ في أواخر سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يصبح رئيسًا للنادي عام 2009 خلفًا للأسطورة فرانز بيكنباور.