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مبولحي أجرى عملية جراحية ويغيب 45 يوما :

25 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 39 زيارة

أجرى حارس المنتخب الوطني ونادي الاتفاق السعودي رايس وهاب مبولحي عملية جراحية أمس على مستوى اليد بإحدى العيادات في العاصمة الفرنسية باريس، عكس ما تم تداوله من قبل بأنه خضع للعملية الجمعة المنصرم، حيث سيغيب مبولحي عن المنافسة لمدة 45 يوما كاملة، لكن بالبقاء في جو التدريبات بشكل عادي دون لمس الكرة باليد، ما سيبقيه محافظا على لياقته البدنية، وبفترة الغياب هذه سيلحق مبولحي بكان مصر وبشكل عادي.
ب-ب

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