مجاني ينصب بطلا في السعودية والجزائري يشيد بمستوى الدوري :

نال لاعب الخضر السابق كارل مجاني إشادة كبيرة بعد مستواه الباهر في لقاء الهلال، الذي جرى سهرة السبت الماضي، كارل وفريقه سافروا إلى الرياض للقاء متصدر الترتيب وصاحب أقوى هجوم نادي الهلال، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن النتيجة ستكون كبيرة فاجأ مجاني الجميع بمستوى كبير، حيث وقف لهم الند للند ليس مستوى وحسب بل نتيجة أيضا، حيث عاد أحد متذيل الترتيب بنقطة ثمينة ستساعدهم وترفع معنوياتهم في سبيل البقاء، كارل نصب بطلا في السعودية يوم أمس، حيث وصف بالصفقة الناجحة وقيل أن بقاء أحد إن حصل سيكون بفضل الجزائري، وسجل مجاني منذ قدومه ثلاثة أهداف وقدم مستويات كبيرة في كل اللقاءات حتى التي خسرها فريقه .

“الدوري السعودي قوي والنظرة المأخوذة عنه خاطئة”

في سياق منفصل أدلى لاعب الخضر بتصريحات لأحد القنوات السعودية تحدث فيه عن تجربته الأولى في السعودية، كارل مجاني قال أن النظرة المأخوذة عن الدوري السعودي في أوروبا خاطئة وشرح ذلك بالقول: ” الدوري السعودي دوري قوي، النظرة المأخوذة عنه خاطئة، الكل يراه دوري ضعيف وهو أمر غير صحيح، أنا سعيد هنا أعيش في أمان أمارس حياتي بصفة طبيعية جدا” وعن كيفية اختياره للدوري السعودي قال:” لقد اتصلت بالحارس الجزائري لنادي الاتفاق رايس وهاب مبولحي، ونصحني بالانتقال إلى هنا، أغتنم هذه الفرصة لأتمنى له الشفاء بعد الإصابة الخطير التي تعرض لها” .

بورقعة-ع

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