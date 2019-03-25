مدرب تشيلسي السابق يعدد مزايا صفقة برشلونة :

انهال أندريه فيلاش بواش، المدير الفني السابق لتشيلسي، اليوم الاثنين، بالمديح على الهولندي فرينكي دي يونغ، نجم أجاكس أمستردام، الذي سينضم إلى برشلونة، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال بواش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “إنه مدهش (دي يونغ)، أحب نوعية اللاعبين الذين يبرزون من الناحية الفنية والتكتيكية، والذين يمكنهم الجمع بين صفات من يلعبون حولهم”.

وأضاف: “دي يونغ يعرف كيفية دفع الفريق للأمام، وماذا يفعل بالكرة.. هو من فئة ويسلي شنايدر وفان دير فارت، حيث يسيطر على الكرة بإحكام، ويتمتع بأسلوب لاعب خط الوسط الهولندي الكلاسيكي”.

يشار إلى أن فلاش بواش، ترك المهمة الفنية لنادي شنغهاي الصيني، منذ فترة قصيرة، كما سبق له تدريب بورتو، وتشيلسي، وتوتنهام هوتسبير، وزينيت سان بطرسبرغ.