أجاكس يتحرك لإفساد مخطط برشلونة :

يسعى نادي أجاكس أمستردام، لتحصين نجم فريقه خلال الفترة الحالية، في ظل اهتمام برشلونة بضمه في الصيف المقبل.

ويُعد الكاميروني أندري أونانا، حارس أجاكس، أحد المطلوبين بقوة في برشلونة، لتعويض الرحيل المتوقع للهولندي ياسبر سيليسن الحارس الثاني للبارسا، خاصة وأنه أحد خريجي أكاديمية النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن أجاكس بدأ محادثات بشأن تجديد عقد أونانا على أمل إقناعه بالبقاء مع الفريق، حيث سيلتقي ألبير بوتينز، وكيل أعمال اللاعب، مع مارك أوفر مارس المدير الرياضي للنادي الهولندي، لبحث الأمر.

وقال أونانا، خلال تصريحات سابقة: “إذا عدت إلى برشلونة، سأكون سعيدًا مرة أخرى، ولست خائفا من المنافسة، وإذا تنافست مع شخص أكبر مني فذلك أفضل، حيث سأتعلم المزيد، وسنرى مع الوقت ما سيحدث”.

ويعتمد الأمر كثيرا على سيليسن، والذي ارتبط اسمه الصيف الماضي بالرحيل، لكنه لم يرحل، ولذلك سينتظر أونانا حتى أوت المقبل لحسم موقفه.

يُذكر أن سيليسن لم يتلق أي عروض رسمية في الفترة الحالية، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده 60 مليون يورو.