إدارة شالك تثبت عقوبة بن طالب وترفض اعتذاره :

قالت صحيفة بيلد الألمانية يوم أمس الاثنين أن إدارة نادي شالك ثبتت العقوبة على لاعبها الجزائري نبيل بن طالب، ورغم كل الأخبار التي أكدت رفع العقوبة عن بن طالب إلا أن الأمر لم يتم، صحيفة “بيلد” قالت يوم أمس أن القواعد الانضباطية للنادي واضحة ولا يمكن الدوس عليها، وتصريحات بن طالب بأنه كان في المستشفى مع زوجته تعنيه وحده، وكان بن طالب قد قدم شبه اعتذار للإدارة وقال أنه هو المسؤول لأنه نسي إبلاغهم بمكان تواجده، وهي حجة رأت إدارة شالك أنها غير مقنعة بتاتا ولذلك ثبتت عقوبته .

مدرب شالك: “لا تغيير في عقوبة بن طالب”

من جانبه أدلى مدرب شالك هوب ستيفنس أمس الاثنين بتصريحات للإعلام الألماني، ستفينس تحدث عن الحصة التدريبية ليوم أمس وهي حصة الاستئناف وقال أنه غاب عنها لاعبون كثر لعدة أسباب، وفي رده عن سؤال تمحور حول عدم عودة بن طالب قال هوب ستفينس، أن بن طالب معاقب ولا شيء تغير بالنسبة له، ويبدو أن هوب ستيفينس مثله مثل الإدارة لم يغفرا لنبيل فعلته وسيحرصان على أتمام عقوبته للفترة المتفق عليها والتي لم يعلن عنها بالمناسبة.

بن طالب مازال مصابا ولم يتدرب لحد الآن مع الآمال

بالعودة لصحيفة “بيلد” فقد قالت أن نبيل لم يتدرب لحد الآن مع الفريق الثاني أو فريق الآمال، فبعد أن غاب عن أول ثلاثة أيام بسبب مرض زوجته وولادة توأمه مازال الدولي الجزائر لم يتدرب بعد، حيث يخوض في هذه الأيام حصص علاج طبيعي على إصابته، و يعاني الجزائري على مستوى الفخذ ومن المتوقع ألا يكون جاهزا قبل فترة، بن طالب قد يقضي طيلة فترة عقوبته وهو مصاب على أن يعود مباشرة للفريق الأول في حال شفائه .

بورقعة-ع

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