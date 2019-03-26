المصريون يفضلون مواجهة الجزائر في “الكان” :

كشفت تقارير إعلامية مصرية وبعد اكتمال نصاب المنتخبات المتأهلة إلى كان مصر الصيف القادم، أن منتخب الفراعنة يفضل مواجهة المنتخب الجزائري على حساب بقية منتخبات التصنيف الثاني وهي المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، غينيا ومالي، بحسب التقرير فإن المنتخب المصري عادة ما يحقق نتائج إيجابية أمام محاربي الصحراء وخاصة في اللقاءات الرسمية التي تلعب في مصر على وجه الخصوص، عكس المنتخب المغربي والنيجيري، حيث يجدون مشكلا كبيرا في الفوز عليهما.

مواجهة منتخبين عربيين واردة

حتى وإن لم تكشف الكاف بشكل رسمي على التصنيف الذي ستعتمد عليه في إجراء عملية القرعة، غير أن الجزائر ستتواجد في الصف الثاني وبتأهل خمسة منتخبات عربية للنسخة القادمة من الكان، فإمكانية وقوع المنتخب الوطني إلى جانب منتخبين عربيين وارد جدا، فتونس ومصر يتواجدان في الصف الأول، مع تواجد موريتانيا في الصف الثالث، وهو ما يضع احتمال وقوع ثلاثة منتخبات عربية في مجموعة واحدة خلال النهائيات الصيف القادم، ما سيجل المأمورية صعبة.

ب-بكوش

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