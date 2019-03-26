المقاطعة مستمرة، وإدارة تشاكر ستحتفظ بأكثر من 40 ألف تذكرة للذكرى :

وصلت الجماهير الجزائرية عزوفها عن اقتناء التذاكر الخاصة بالمواجهة المرتقبة اليوم أمام المنتخب التونسي الشقيق في سيناريو مشابه تماما لما حدث قبل لقاء غامبيا الأخير، فأكشاك ملعب تشاكر ظلت خاوية على عروشها ولم تعرف يوم أمس إقبالا من الأنصار، حيث خير الجزائريون مواصلة المقاطعة رغم عدم وجود أي حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة لقاء اليوم الذي يأتي في ظروف خاصة جدا، فالعزوف الجماهيري ساهم فيه أيضا هذه المرة وبالإضافة إلى العوامل السابقة، المستوى الباهت أمام غامبيا والنتيجة النهائية للقاء، لهذا فلقاء اليوم سيكون بمدرجات شاغرة أكثر من سابقه.

إدارة تشاكر زادت من حدة العزوف

ساهمت إدارة مركب مصطفى تشاكر في عزوف الأنصار عن اقتناء التذاكر بسبب سوء التنظيم الذي حدث في لقاء غامبيا الماضي، بعد أن وجدا مئات الأنصار الذين يملكون التذكرة أنفسهم أمام أبواب مفتوحة للجميع من أجل ملأ المدرجات، وهو ما أثار حفيظتهم وطالبوا بإعادة سعر التذكرة، ومن اقتناها في اللقاء الماضي لن يعيد الكرة وينتظر الدخول مجانا.

ستحتفظ بأزيد من 40 تذكرة في سابقة مع لقاءات الخضر

في سابقة قد تكون الأولى مع لقاءات المنتخب في ملعب تشاكر، ستكون الإدارة مضطرة إلى الاحتفاظ بأزيد من 40 ألف تذكرة، إذا سلمنا أنها تمكنت من بيع 4000 تذكرة في المواجهتين وهي التي طبعت 22 ألف تذكرة للقاء الواحد، وبلغة الحسابات فالمركب سيسجل خسائر مادية ناجمة عن حقوق الطبع والضرائب وغيرها من التكاليف.

ب-بكوش

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