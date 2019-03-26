برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد :

بلا شك أن إحتياجات فريق برشلونة لإنتدابات في موسم الإنتقالات الصيفيّ المقبل، ستكون في قمة أولوياتها، التعاقد مع مهاجم شاب، حتى يجد بديلًا للمهاجم الأورغوايائي الدوليّ، لويس سواريز، الذي سيصل لعامه الثالث والثلاثون في الموسم القادم.

وبالرغم من أن قائمة المهاجمين المستهدفين من قبل البرسا للتعاقد معهم في الميركاتو الصيفيّ، لتدعيم خط هجومه، كانت قد إنحصرت في إسمين فقط، وهما الصربي لوكا يوفيتش، لاعب إنتراخت فرانكفورت، والفرنسي أنتويني جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد، إلا أن صحيفة موندو ديبورتيفو، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل.

فحسبما كشفت الصحيفة المقربة من كواليس النادي الكتالوني، فإن برشلونة أظهر تحولًا في فكره، ويبدو مهتمًا بالحصول على خدمات المهاجم الإنجليزي الدوليّ الشاب، ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد.

حيث أثنى الطاقم الفني لمتصدر الدوري الإسباني، على قدرات وإمكانيات راشفورد، والتي تبدو أكبر من عمره بكثير، والتي تمكنه من قيادة هجوم أي فريق كبير بسهولة، سواء من الناحية التهديفية، أو المهارية من مراوغة، بجانب قدراته البدنية وسرعاته، وكلها تتوائم مع المتطلبات المرجوة في مهاجم البرسا النموذجي.

ويرغب مسيري برشلونة في إستغلال المشكلة التعاقدية بين راشفورد وإدارة مان يونايتد، حيث ينتهي عقده في صيف العام التالي (2020)، وحتى الآن لم يصل الطرفان إلى إتفاق لتجديد تعاقده، وتعديل راتبه المنخفض، وفي حال إستمرار الوضع كما هو عليه، فمن المؤكد أن يونايتد سيضطر لبيعه في هذا الصيف، للحصول على مداخيل مالية من عائد بيعه، عوضًا عن رحيله بطريقة مجانية.

الجدير بالذكر أن راشفورد صاحب الـ21 ربيعًا، يعد من ركائز تشكيلة الشياطين الحمر الحالية، خاصة بعد تولي النرويجي سولسكاير، تدريب الفريق مؤخرًا، حيث شارك في 26 مباراة بالبريميرليغ حتى الآن، ونجح في تسجيل 9 أهداف، وصناعة 6 أهداف.