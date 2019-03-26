بلماضي يسرح بوداوي للمنتخب الأولمبي :

قرر الناخب الوطني جمال بلماضي السماح للاعب بارادو هشام بوداوي بمغادرة تربص المنتخب الأول والالتحاق بالمنتخب الأولمبي الذي سيواجه اليوم منتخب غينيا الاستوائية، حيث سيدعم بوداوي أشبال باتيلي من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور القادم، فهذا اللاعب الذي شارك أساسيا في لقاء غامبيا وقدم مردودا مقنعا إلى أبعد الحدود، لقي رضا بلماضي وليس في حاجة للتأكد من مستواه مجددا اليوم أمام تونس.

لوصيف غير معني بمواجهة اليوم

لاعب ثالث لن يكون معنيا بلقاء اليوم وهو مدافع بارادو هيثم لوصيف الذي يعاني من إصابة تعرض لها في لقاء غامبيا الأخير، وحتى إن كان جاهزا فمشاركته كانت مستبعدة، بما أن بلماضي سيعتمد على زميله السابق في بارادو يوسف عطال بنسبة كبيرة اليوم.

ب-بكوش

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