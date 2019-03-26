رئيس الاتحادية التونسية: “12 منتخبا قادر على التتويج باللقب”

أكد رئيس الاتحادية التونسية لكرة القدم وديع الجريء أمس في تصريحات إعلامية صاحبت وصول منتخب تونس إلى مطار هواري بومدين أن التصفيات الحالية لم تحمل أية مفاجآت بتأهل جميع المنتخبات الكبيرة في القارة، معتبرا في ذات السياق أن هناك 12 منتخبا بإمكانه التنافس على لقب أول كان تلعب بمشاركة 24 منتخبا.

المنتخب التونسي لم يتدرب في تشاكر

فضل مدرب المنتخب التونسي ألان جيراس عدم التدرب على أرضية الملعب الذي سيحتضن اللقاء وذلك تفاديا للتعب، بما أن الأشقاء يقيمون في العاصمة، حيث فضل برمجة حصة تدريبية بداية من الساعة السابعة إلا ربع بأحد ملاعب العاصمة.

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