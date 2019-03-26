زيدان يستهدف إسعاد بنزيما بورقة الجوكر :

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن سر تمسك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالتعاقد مع أحد أهداف الميرنغي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن زيدان فتن بمهارة السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول، بعد أن أحرز الأخير هدفًا في شباك الميرنغي خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، ولذلك طلب وقتها ضم اللاعب إلى “سانتياغو برنابيو”.

ورغم أن الهدف كان بلا قيمة لصالح الريدز الذي خسر المباراة بنتيجة 1-3 إلا أن زيدان أعجب بالمرونة التي يمنحها ماني لفريق ليفربول في هذه المواجهة.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان لا يزال يؤمن بقدرات مواطنه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وبالتالي فإنه لا يستهدف تعويضه بالتعاقد مع ماني.

وأوضحت أن خطة المدرب الفرنسي لهجوم ريال مدريد في الموسم المقبل ترتكز على صنع شراكة مثالية بين بنزيما وماني، مستفيدًا من السرعة الكبيرة التي يتمتع بها النجم السنغالي والمساحات التي يصنعها لزملائه في الملعب.

وأكدت أن ماني سيكون سلاحًا حاسمًا في هجوم زيدان بالموسم المقبل -إذا تمت الصفقة- لأنه لاعب جوكر لا يمكن التنبؤ بما سيقوم به، ولكنه في الغالب سيقدم عملًا رائعًا لمساعدة الميرنغي.

وذكرت أن النجم السنغالي سيعيد إلى هجوم ريال مدريد قوة ظلت غائبة عن الفريق في الموسم الحالي، خاصة عندما يصبح المثلث الأمامي للملكي يتكون من ماني وبنزيما وفينيسيوس جونيور.

وأفادت الصحيفة في نهاية تقريرها بأن ماني يساهم في صنع الفرص والمساحات لزملائه بالموسم الحالي دون أن يفقد فاعليته على المرمى، ولذلك فإنه اشترك في 30% من أهداف الريدز حتى الآن.