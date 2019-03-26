غلام ينهي سفريته لبلجيكا من أجل حضور لقاء روما في الدوري :

كشفت تقارير إيطالية يوم أمس أن لاعب الخضر فوزي غلام سيقوم بإنهاء برنامجه العلاجي بشكل مبكر وبالتالي قطع سفرتيه لبلجيكا والعودة لنابولي، غلام بدأ برنامجه التدريبي يوم السبت الماضي وسيستمر لغاية اليوم أو غدا على أقصى تقدير ليعود بعدها لنادي نابولي من أجل استئناف التدريبات الجماعية، ولم تشر الصحافة الإيطالية لسبب قطع غلام لسفريته والعودة بشكل مبكر، خاصة أن صحيفة “لاغازيتا ديلو سبور” الشهيرة قالت في وقت سابق أن العلاج سيتسمر لغاية بداية الأسبوع المقبل، لكن من دون شك فإن غلام سيعود لأجل لقاء ورما في الدوري وهو اللقاء الأهم لأنصار الناديين في الموسم، كما أن إمكانية عودته مستقلا لبلجيكا من أجل برنامج علاجي آخر، أمر جد وارد خاصة في حال كانت رحلته الحالية موفقة .

بورقعة-ع

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