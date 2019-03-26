محرز: ” بلماضي الأنسب للمنتخب، عطال مذهل وقادر على الذهاب بعيدا”

” نحن أحسن جيل في تاريخ المنتخب لكننا لم نحقق شيئا”

نزل الدولي الجزائري رياض محرز ضيفا على إذاعة “جو راديو” الالكترونية في حصة “بالون” ليتحدث عن أمور كثيرة ومحاور عدة، النجم الجزائري أدلى بهذا الحوار سهرة السبت الماضي، لكنه بث متأخرا نوعا ما، رياض تحدث بداية عن الحراك الشعبي وقال: ” أنا متابع جيد للحراك ومنذ فترة طويلة، أعتقد أن هذا الشعب الذي خرج في مظاهرات كبيرة، هو شعب يستحق حياة أحسن وأتمنى أن تحقق مطالبه” وساند محرز الحراك من خلال حديثه، كما فعل كثير من زملائه السابقين خاصة رفيق حليش، الذي صدح بذلك في تصريحاته خلال تربص الخضر “.

” ما يقال عن عدم التمرير لي في السيتي غير صحيح”

دائما مع الشعب الجزائري والحراك، فقد سئل محرز عن اللافتة الذي رفعها أحد المتظاهرين والتي كتب فيها ” نريد محرز أساسيا” وهي اللافتة التي جابت العالم، رياض أكد أنها وصلته وقال:” نعم لقد وصلتني تلك اللافتة، أنا ممتن حقا للشعب الجزائري الذي يدعمني دائما” وعن معاناته من الظلم في السيتي قال:” الأمر غير صحيح، نحن في السيتي عائلة واحد ومجموعة قوية متحدة، كل ما يقال عن عدم التمرير لي أمر غير صحيح، لكن رغم ذلك أنا فخور بدعم الشعب الجزائري، علاقتي بلاعبي السيتي جيدة جدا، خاصة أولئك الذين يتحدثون الفرنسية، لكن هذا لا يعني أن علاقتي بالآخرين سيئة لأني أتواصل معهم أيضا “.

“عطال لاعب مذهل وهو أعلم بالدوري الذي يريد أن يلعب فيه”

محرز تحدث عن زميله في المنتخب يوسف عطال، حيث أشاد به كثيرا وقال:” عطال لاعب مذهل جدان لديه قدرات فنية وبدنية رائعة، أنصحه بالعمل لأنه قادر على الوصول لأمور أحسن إن شاء الله” وعن الدوري الذي ينصحه به في حال انتقل من نيس قال محرز:” لا أعرف هو أعلم بالدوري الذي يلعب فيه، الإنجليزي أو الإسباني ؟ أنا أفضل الإنجليزي لأني ألعب فيه وأعرف خصائصه جيدا لكن عطال كما قلت هو من يعرف مستقبله وأين يلعب” ويحظى عطال باهتمام كبير من عدة أندية في الدورين السابقين لذلك سئل محرز عنهما بالذات .

“بلماضي مدرب رائع وعلاقته معنا ممتازة”

دائما مع الإشادات فقد أشاد محرز بمدربه جمال بلماضي، رياض وصف بلماضي بالمدرب السوبر وفي هذا الشأن قال:” بلماضي مدرب سوبر، علاقته باللاعبين ممتازة جدا، هو قريب جدا من كل لاعب ورسائل تمر بسرعة، صحيح أنه لا يظهر هكذا في كثير من الأحيان، لكن الحقيقة أنه مدرب رائع وهو المدرب المناسب للمنتخب الوطني” .

“نحن أحسن جيل في تاريخ الجزائر وهدفنا الفوز بالكان”

عندما اقترب حوار محرز من النهاية تحدث الجزائري عن طموحاته بخصوص الكان حديث محرز ورغم أنه حمل الكثير من التحفظ، إلا أنه كان واضحا وفي هذا الشأن قال:” هدفنا سيكون الفوز بالكان، بلماضي يريد ذلك وأرى أننا قادرون على صنع هذا الإنجاز، نحن أفضل جيل في تاريخ الجزائر من حيث المواهب، لو تنظر لتشكيلتنا ترى أنها تملك مجموعة لاعبين رائعين لكن هذا لا يكفي، علينا العمل بقوة من أجل تحقيق أهدافنا، لقد قدمنا في مشوارنا إنجازا كبيرا واحدا وهو التأهل لثمن نهائي كأس العالم في البرازيل 2014، لكن بعدها ماذا حققنا ؟ لا شيء يذكر، نحن بحاجة للقب “.

“ميسي قدوتي، وناس أحسن لاعب بلاي ستايشن في المنتخب، ولا يمكنني أن أتخلى عن الهاتف”

في الأخير أجاب محرز عن مجموعة من الأسئلة السريعة وقال:” مثلي الأعلى ميسي، أحسن لاعب كرة سلة ليبرون جيمس، شيء لا يمكنني التخلي عنه ؟ الهاتف، أحسن هدف في مسيرتي هدفي مع ليستر سنة 2016 في مرمى السيتي، أحسن لقاء شاهدته هو لقاء البارصا ضد البي أس جي والريمونتادا التاريخية، رقمي المفضل هو 26، أفضل التسجيل على التمرير، أفضل تسجيل مخالفة مباشرة على ضربة جزاء على طريقة بانينكا، لا أحد يتغلب علي في البلاي ستايشن إلا وناس” ومن شأن هذه العبارة الأخيرة أن تغضب بعض لاعبي الخضر، لأن يوسف عطال مثلا يقول أنه الأحسن وأحسن من وناس.

بورقعة-ع

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