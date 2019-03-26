مدرب بوردو السابق يتحسر على أيام وناس :

أدلى جوسلان غوفرناك مدرب نادي غانغان الحالي وبوردو السابق بتصريحات للصحافة الفرنسية أكد فيها أنه كأي مدرب ارتكب الكثير من الأخطاء في مشواره التدريبي، غوفرناك قال أن من أكبر أخطائه تسريح الموهبة الجزائرية آدم وناس لنابولي قبل موسمين، حيث قدم وناس معه مستوى ممتازا وكان من أسباب تأهل الفريق ذلك الموسم للدوري الأوروبي، لكن الإدارة رأت أن الفريق يجب أن يتدعم بلاعبين جيدين من أجل لعب المنافسة الأوروبية وهو ما لم يصب في مصلحة وناس الذي طلب الرحيل، غوفرناك قال أن الاحتفاظ وقتها بوناس كان سيكون أحسن للفريق لكنه لم يحصل، ليغادر بعدها آدم إلى نابولي ويصبح من أحسن المواهب الصاعدة في فرنسا وقدم بوردو منذ رحيله مستويات مهزوزة حتى وصل به الموسم الحالي للعب على مراكز الوسط وتجنب الهبوط فقط .

لاغازيتا ديلو سبور: ” وناس في قائمة المسرحين”

فجرت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبور” الإيطالية الشهيرة يوم أمس مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشفت عن قائمة المسرحين من نادي نابولي، الصحيفة السابقة قالت أن عدد المسرحين سيكون خمسة لاعبين وفيها أسماء رنانة، التقرير الإيطالي قال أن أنشيلوتي قرر التخلي عن ثلاثة لاعبين لأنهم لم يقدموا ما هو منتظر منهم ولم يتمكنوا من حجز مكانهم كأساسي ومن بينهم آدم وناس، الذي سيرحل بنسبة كبيرة عن طريق الإعارة أو البيع المباشر في حال حصل الفريق على عرض كبير، كما سيكون معه في نفس القائمة كل من فيردي ودياوارا، أما الأسمين الآخرين فقالت أنهما النجمين إنسيني وكوليبالي لأن النادي لم يعد قادرا على مقاومة العروض الكبيرة التي تصل النادي من أجلهما، ومن دون شك فإن خبر تسريح وناس سيكون في صالحه، الدولي الجزائري ورغم مستواه الكبير جدا إلا أنه لم يحظ بفرصة مشاركة دائمة، وكان دائما بديلا للاعبين أقل منه مستوى على غرار زيلينسكي وأيضا كاليخون .

بورقعة-ع

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