نابولي سيرمي بكل ثقله من أجل ضم فارس :

قال موقع “بي سوكر” بنسخته الإيطالية يوم أمس أن إدارة نابولي سترمى بكل ثقلها من أجل ضد لاعب سبال فارس سليم، الموقع السابق قال أن إدارة نابولي تدرك حجم المنافسة على فارس لكن هذا لن يعنيها في شيء لأن أنشيلوتي يريد أن يرى فارس في فريقه الموسم المقبل وفقط، وكانت إدارة نابولي قد ربطت اتصالات مع نظيرتها في سبال بحسب رئيس هذا الأخير، الذي قال صراحة أن نادي الجنوب من أكبر الأندية المهتمة بلاعبه الجزائري .

تعدد مناصبه أمر يغري المدرب أنشيلوتي

موقع “بي سوكر” قال أن فارس يبقى لاعب مميز ومستواه يدفع بكثير من الأندية للسعي وراء ضمه، لكن تعدد مناصب الأخير أمر غير طبيعي، لاعب الخضر يلعب بحسب نفس الموقع في ثلاثة مراكز بنفس الجودة، فهو ظهير أيسر ممتاز وجناح أيسر مميز، ما لا يعرفه الكثيرون عن فارس أنه لعب في عديد المرات كوسط دفاعي وقدم في اللقاءات التي لعبها مستوى مميز، ومن دون شك فإن مدرب نابولي يكون قد راقبه وقرر ضمه عطفا على ذلك .

أتلانتا يرغب في ضمه أيضا لكن الأمر صعب جدا

بالحديث عن مستقبل فارس دائما مازالت دائرة الأندية المهتمة بضمه تتسع، حيث ذكرت تقارير محلية أن إدارة أتلانتا برغام ترغب في ضمه وستقدم له عرضا كبيرا لأجل ذلك، الصحافة الإيطالية قالت أن إدارة أتلانتا مستعدة لتقديم عرض يصل حتى 20 مليون أورو وهو رغم ضخم جدا، لكن يبقى من المستبعد أن يدفع نادي بحجم أتلانتا رقم بهذا الكبر كما أن فارس قد يفضل أندية أخرى على أتلانتا رغم أن هذا الأخير يقدم مستويات باهرة هذا الموسم أبرزها الإطاحة بجوفنتوس في ربع نهائي الكأس .

بورقعة-ع

مرتبط