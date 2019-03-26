هيجواين يغادر تشيلسي للانضمام إلى نادٍ إيطاليّ :

يعيش المهاجم الأرجنتيني الدوليّ المخضرم، غوانزالو هيغواين، لاعب جوفنتوس، والمعار حاليًا إلى تشيلسي، موسمًا سيئًا على كل الأصعدة، فبعد رحيله عن السيدة العجوز قسرًا، وفشله في التأقلم مع ميلان، وتذبذب مردوده رفقة البلوز، وهو الأمر الذي يكسو مستقبله بالغموض، بجانب إستبعاده من المنتخب الأرجنتيني.

ووسط كل هذه الأزمات التي تحيط هيغواين، يبدو أن هناك بارقة أمل له للعب بشكل أساسي في فريق كبير، وربما المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالنسخة المقبلة، حيث أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى رغبة نادي روما في التعاقد معه في موسم الإنتقالات الصيفيّ المقبل.

ويسعى فريق العاصمة الإيطالية، لإنتداب مهاجم صاحب خبرات، وقدرات تهديفية، تحسبًا لإحتمالات رحيل المهاجم البوسني الدوليّ، إيدين دزيكو، إلى الغريم إنتر ميلان، حسب طلب مدربه سباليتي، لتعويض الأرجنتيني إيكاردي، الذي يعيش أيامه الأخيرة داخل جوسيبي مياتزا، بسبب أزماته المتتالية مع الإدارة والجماهير.

وبالرغم من عدم ترحيب إدارة النادي اللندني بما يقدمه البيبيتا مع فريقهم، وترددهم في تحويل صفة الإعارة إلى خيار الشراء النهائي، إلا أن العقوبات التي طالت البلوز من قبل الفيفا مؤخرًا، بالحرمان من إبرام أية تعاقدات لفترتيّ قيد متتاليتين، قد تجبرهم على شراء المهاجم الأرجنتيني، وذلك في حال تأكيد تلك القرارت وعدم قبول الطعن عليها.

وستكون خطوة الإنضمام إلى الجيالوروسي بمثابة طوق إنقاذ لمستقبل هيغواين، بعدما أصبح باب العودة إلى السيدة العجوز مغلق في وجهه، كما أنه لا تلوح في الأفق عروضًا من أندية كبيرة لإنتدابه.

الجدير بالذكر أن هيغواين يبلغ 31 عامًا، ويرتبط بعقدٍ مع البيانكونيري حتى صيف 2021، بعدما إنتقل إليه في صيف 2017 قادمًا من نابولي، في صفقة ضخمة وصلت لـ 90 مليون يورو، وكانت تعد أغلى صفقة في تاريخ جوفنتوس، قبل وصول الأيقونة البرتغالية، كريستيانو رونالدو في مطلع الموسم الحاليّ، في صفقة بلغت 117 مليون يورو.