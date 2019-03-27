آرسنال يزاحم مانشستر يونايتد على نجم برشلونة :

يواجه آرسنال منافسة من مواطنه مانشستر يونايتد، على خدمات نجم برشلونة، وفقا لما ذكره تقرير صحفي كتالوني.

فقد قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، اليوم الأربعاء، إن يونايتد ما زال مهتما بضم مدافع البلوجرانا، صامويل أومتيتي، لكن مهمته لن تكون سهلة، في ظل سعي آرسنال وراء اللاعب ذاته، لتعزيز دفاعه المتهالك هذا الموسم.

وأبرزت الصحيفة أن مدير علاقات كرة القدم في آرسنال، راؤول سانليهي، لعب دورا كبيرا في شراء النادي الكتالوني لخدمات أومتيتي من ليون، عام 2016، حينما كان الأول مديرًا للكرة في برشلونة.

وكان أومتيتي قد أثار التكهنات، حول إمكانية انتقاله إلى آرسنال، في جانفي الماضي، عندما حضر مباراة للفريق اللندني أمام جاره تشيلسي.

وفقد الفرنسي مكانه في التشكيل الأساسي للبارسا، هذا الموسم، لصالح مواطنه كليمنت لينغليت، بعدما أبعدته الإصابة عن الكثير من المباريات، حيث شارك في 10 مواجهات فقط.