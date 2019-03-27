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الأولمبي يتأهل لمواجهة غانا في الدور الأخير من تصفيات “الكان”

27 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 41 زيارة

اقتطع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة ورقة التأهل إلى الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى كأس أمم إفريقيا، بعد أن فاز على الضيف منتخب غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب 5 جويلية لحساب لقاء العودة من الدور التصفوي الثاني مستغلا انتهاء لقاء الذهاب على وقع التعادل السلبي، ثلاثية الخضر التي تداول عليها كل من زرقان، بن حمودة ومحيوس الذين سيواجهون في الدور الثالث والأخير منتخب غانا.
ب-ب

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