الصحافة الإسبانية تؤكد اتفاقا شبه نهائي بين براهيمي وريال بيتيس :

يبدو أن لاعب الخضر ياسين براهيمي قد نجح أحيرا في إيجاد نادي، فبعد فترة ركود خلال الأسابيع الماضية كشفت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو الإسبانية أن ياسين وإدارة ريال بيتيس على وشك الاتفاق النهائي، إدارة ريال بيتيس تسعى لتعزيز صفوفها بلاعبين كبار من أجل المنافسة بقوة الموسم المقبل ولن تجد أحسن من ياسين لأجل ذلك، حيث ضمن الموسم الماضي لاعبين مثل وليام كارفالهو ولوسيلسو وأيضا كاناليس وكلهم دوليين وتسعى لمواصلة على نفس هذا النهج، ولا يعرف لحد الآن ما إذا كان الاتفاق نهائي وبراهيمي سيلعب في ريال بيتيس الموسم المقبل لكن الأمور تسير لهذا الطريق، لأن براهيمي قد تأخر كثيرا في اختيار نادي والوقت بات ضيقا جدا .

المهم أن يحسم مستقبله قبل نهاية الموسم

عدم مشاركة ياسين براهيمي في تربص الخضر الحالي كانت في صالحه على ما يبدو، براهيمي لم يحسم مستقبله بعد رغم أن عقده مع بورتو ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث سيكون مطالبا بذلك في الفترة الحالية وإلا فإن مشاركته في الكان ستكون مهددة، الدولي الجزائري سيكون مقبلا على تربص الخضر ومنافسة الكان وهما حدثان سيأتيان بعد نهاية الموسم بشكل مباشر، ففي حال لم يحسم براهيمي مستقبله في هذه الأيام فإنه سيكون مجبرا إما بالتضحية بالكان لحسم مستقبله ومفاوضة الأندية أو التفريط في مستقبله والعودة لمفاوضة الأندية صيفا وهو ما سيقلص من حظوظه في اللعب لنادي جيد، لأن الكان سينتهي في الأسبوع الثاني لشهر جويلية ووقتها تكون الدوريات على وشك البدء .

بورقعة-ع

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