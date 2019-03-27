بلماضي: “التربص ناجح وسمح بجمع معلومات كافية عن كل اللاعبين”

“من يريد لعب الكان عليه تقديم الإضافة للتشكيلة”

” أعدت الروح للمنتخب ولا يزال أمامنا عمل كبير”

“التتويج بالكان هدف الشعب الجزائري وهدفنا جميعا”

خص الناخب الوطني جمال بلماضي الموقع الرسمي للاتحادية بحوار، تحدث فيه عن عديد النقاط التي تخص تربص الخضر، والذي اختتم سهرة أمس بلقاء ودي أمام المنتخب التونسي، وما استخلصه من لقاء غامبيا الأخير في التصفيات، كما بعث برسالة للاعبيه يوضح فيها الشروط من أجل التواجد في القائمة النهائية التي ستشارك في الكان، والهدف من مشاركة الخضر في هذه النسخة.

“يجب أن يتعلم اللاعبون ثقافة الفوز”

أكد الناخب الوطني أنه يسعى إلى ترسيخ ثقافة الفوز عند اللاعبين مهما كانت طبيعة اللقاء، وديا كان أو رسميا وقال: ” نحن نرغب في الفوز بكل اللقاءات التي نلعبها وأمام غامبيا أعجبت بمردود اللاعبين ، لكني كنت أريد الفوز، أريد من اللاعبين أن يتعلموا ثقافة الفوز ويجب علي ترسيخها في أذهانهم، لأن النتيجة مهمة جدا للمنتخب الوطني”.

” بكل تواضع استطعت إعادة المنتخب إلى السكة الصحيحة”

بدا بلماضي جد راض عن العمل الذي قام به مع المنتخب الوطني حتى الآن وتأهيله المنتخب الوطني للمشاركة في النسخة القادمة من الكان بعد أن أشرف على خمسة لقاءات في التصفيات، حيث عبر عن سعادته بوضع الفريق على السكة الصحيحة رغم الحالة التي وجده عليها وقال: ” في اللقاءات الأربعة التي لعبناها في التصفيات كانت منها ثلاثة خارج الديار وتمكنا من تحقيق الفوز خارج الديار بعد 3 سنوات كاملة وفق الإحصائيات، وهذا ليس إنقاصا من قيمة المدربين الذين سبقوني على رأس العارضة الفنية، ولا يجب الحالة التي كان عليها المنتخب من قبل، سواء من ناحية اللعب أو النتائج المحققة، لهذا أنا سعيد بوضع المنتخب على السكة الصحيحة”.

” التربص سمح بأخذ معلومات كافية عن اللاعبين”



تحدث الناخب الوطني عن التربص الذي عرف مواجهة غامبيا في التصفيات وتونس في لقاء ودي، والذي وصفه بالناجح بعد أن سمح له بأخذ معلومات كافية عن اللاعبين، وقال في هذه النقطة: ” رغم متابعتي للاعبين مع أنديتهم، كنت بحاجة إلى مشاهدتهم عن قرب وفي مباراة رسمية، لهذا فالتربص سمح لي بأخذ معلومات كافية ووافية عن اللاعبين الذين استدعيتهم، سعيد بكل ما حدث في التربص ويجب علينا مواصلة العمل بعد أن تقدمنا بخطوة إلى الإمام”.

” هدفنا هو التتويج باللقب لأول مرة خارج الجزائر”

عاد الناخب الوطني ليؤكد من جديد أن الهدف الرئيسي للمنتخب من المشاركة في كأس أمم إفريقيا القادمة هو الفوز بالتاج الإفريقي ولأول مرة خارج الجزائر، فهذه رغبة اللاعبين ورغبة كل الشعب الجزائري، بلماضي قال أنه سيعمل بمجهودات مضاعفة رفقة اللاعبين من أجل إهداء اللقب للجزائريين وأوضح قائلا: ” في أول ندوة صحفية لي قلت أن هدفي هو التتويج بالكان ولم أخفي ذلك رغم أنه كان بإمكاني التحجج بحالة المنتخب الصعبة، وأني بحاجة إلى الوقت، إذا كان الشعب الجزائري يريد كأس إفريقيا فاللاعبون وأنا أيضا نريد ذلك، فأنا مدرب يحب الفوز وكذلك اللاعبون، لست هنا من أجل ربح الوقت، نعلم أن الأمر ليس سهلا ولم يسبق لنا التتويج باللقب خارج الجزائر، ومع هذا سنعمل المستحيل لتحقيق هدفنا الأول”.

” تسريح بلايلي رد لجميل الترجي ولتجريب لاعبين آخرين”

قام الناخب الوطني بتوضيح قضية تسريحه للمهاجم يوسف بلايلي من أجل المشاركة مع فريقه الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي، مؤكدا أن ذلك بمثابة رد جميل للنادي التونسي، الذي سرح بلايلي من قبل للمشاركة في التربص خارج تواريخ الفيفا وقال في هذه القضية: ” لم يتم تسريح بلايلي من أجل تجريب لاعبين آخرين فقط، بل كرد لجميل الترجي الذي سرح اللاعب من أجل المشاركة في تربص ديسمبر الماضي، رغم أنه خارج تواريخ الفيفا، فقد لعب لقاء غامبيا وبن رحمة لعب لقاء تونس، كما أننا في حاجة لمشاهدة لاعبين آخرين”.

“نحن رياضيون وليس لنا علاقة بالسياسة والجمهور جزء من المنتخب”

تطرق الناخب الوطني في حديثه لموقع الفاف عن مقاطعة الجماهير للقاء غامبيا بسبب الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر، وهنا اغتنم بلماضي الفرصة من أجل توجيه رسالة للجمهور الجزائر قائلا: ” الجمهور جزء مهم جدا في مشروع المنتخب الوطني الذي هو في حاجة إلى دعمه، فالمنتخب يمثل كل الجزائريين، لكننا رياضيون وليس لنا أية علاقة بعالم السياسة”.

” من يريد مكانة في المنتخب عليه تقديم الإضافة وهو ما يعرفه اللاعبون”

عن اختياره للاعبين الذين سيشاركون في الكان القادمة، أوضح بلماضي أن المنتخب للأفضل والأحسن من بين قائمة طويلة، ومن باستطاعته تقديم الإضافة إلى التشكيلة سيكون حاضرا، وقال: ” سأختار الأحسن والأفضل للمنتخب من بين كل هذه الأسماء، فمن يريد ضمان مكانة في المجموعة ما عليه إلا تقديم الإضافة للتشكيلة، خياراتي ستكون دائما على هذا الأساس، وهي الرسالة التي وصلت جيدا للاعبين الذين تعاملوا معي”.

“بإمكاننا تقديم الأحسن ووجب ضخ دماء جديدة في التشكيلة”



في تقييم للمنتخب بعد نهاية التصفيات والعمل الذي قام به حتى الآن، قال بلماضي: ” يجب وضع الأرجل على الأرض ونكون واقعيين، لأنه بإمكاننا تقديم الأفضل، فنحن بحاجة إلى دماء جديدة ويلزمنا لبعض الوقت لهذا وجب استغلال تاريخ الفيفا بالشكل الجيد، والعمل بجد للتطور، سيكون لدينا أسبوعان قبل الكان وسنستغلهما بالشكل الجيد”.

“لوصيف، وناس وبن ناصر استغلوا فرصتهم جيدا”



كشف بلماضي عن اللاعبين الذين أقنعوه في لقاء غامبيا الأخير، كما أوضح السبب الذي جعله يعتمد على تشكيلة مغايرة تماما وقال: ” أردت رؤية لاعبين جدد بعد ضمان التأهل، ومباراة غامبيا كانت مهمة لمنح الفرصة للعناصر التي لم تشارك كثيرا، وبالفعل أثبت البعض منهم أحقيتهم في اللعب مع المنتخب، فما قدمه وناس، بن ناصر ولوصيف أسعدني، كما أنهم استغلوا الفرصة بالشكل الجيد”.

ب-بكوش

مرتبط