بوجبا يحدد شرط الرحيل إلى ريال مدريد :

وضع مينو رايولا، وكيل أعمال الدولي الفرنسي بول بوغبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد، شرطًا من أجل الموافقة على انتقال موكله إلى صفوف ريال مدريد، في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن رايولا طلب حصول بوغبا، على راتب يبلغ 13.6 مليون إسترليني، من أجل ترك مانشستر يونايتد والانتقال إلى قلعة سانتياغو برنابيو.

وإذا وافق ريال مدريد على طلبات بوغبا، فإن الأخير سيصبح صاحب الراتب الأعلى في النادي الملكي، متفوقًا على الويلزي غاريث بيل، 11.9 مليون إسترليني، والقائد الإسباني سيرجيو راموس 9.3 مليون إسترليني.

ويأتي بوغبا في مقدمة طلبات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من أجل إعادة الفريق إلى المسار الصحيح في الموسم المقبل.

يذكر أن بوغبا يحصل في الوقت الحالي مع مانشستر يونايتد، على راتب سنوي يبلغ 8.6 مليون إسترليني، ويعيش واحدة من أفضل فتراته مع الشياطين تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير، الذي أحدث طفرة في منظومة المانيو.