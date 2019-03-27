بودبوز يعمل بجهد من أجل المشاركة كأساسي في لقاء فياربال :

أكد موقع ” فارو دي فيغو” المقرب جدا من نادي سلتا فيغو أن الدولي الجزائري رياض بودبوز يعمل بقوة هذه الأيام في التدريبات من أجل إقناع مدربه فران إسكريبا بإشراكه أساسيا في اللقاء المقبل، رياض لم يكن معنيا باللقاءات الدولية عكس كثير من زملائه، حيث سيعود هؤلاء اللاعبين بوضع بدني سيء عكسه هو الذي رفع من جاهزيته بشكل كبير في الأيام الماضية، أمر مثل هذا يرى بودبوز أنه سيصب في مصلحته من أجل المشاركة كأساسي، ويلاقي سيلتا فيغو نادي فيا ريال في ملعب سلتا والنقاط الثلاث ستكون مطلبا ملحا للهروب أكثر من منطقة الخطر وإلا فإن نواقيس الخطر ستدق، يذكر أن بودبوز كان قد غاب عن لقاء الريال في الجولة الماضية بسب خيارات المدرب وهو يرغب في تغيير هذه القناعات والخيارات.

بورقعة-ع

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