الرئيسية / آخر الأخبار / بودبوز يعمل بجهد من أجل المشاركة كأساسي في لقاء فياربال :

بودبوز يعمل بجهد من أجل المشاركة كأساسي في لقاء فياربال :

27 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 45 زيارة

أكد موقع ” فارو دي فيغو” المقرب جدا من نادي سلتا فيغو أن الدولي الجزائري رياض بودبوز يعمل بقوة هذه الأيام في التدريبات من أجل إقناع مدربه فران إسكريبا بإشراكه أساسيا في اللقاء المقبل، رياض لم يكن معنيا باللقاءات الدولية عكس كثير من زملائه، حيث سيعود هؤلاء اللاعبين بوضع بدني سيء عكسه هو الذي رفع من جاهزيته بشكل كبير في الأيام الماضية، أمر مثل هذا يرى بودبوز أنه سيصب في مصلحته من أجل المشاركة كأساسي، ويلاقي سيلتا فيغو نادي فيا ريال في ملعب سلتا والنقاط الثلاث ستكون مطلبا ملحا للهروب أكثر من منطقة الخطر وإلا فإن نواقيس الخطر ستدق، يذكر أن بودبوز كان قد غاب عن لقاء الريال في الجولة الماضية بسب خيارات المدرب وهو يرغب في تغيير هذه القناعات والخيارات.
بورقعة-ع

شاهد أيضاً

ملف ثقيل على طاولة الفيفا والخضر مهددون بالإقصاء من “كان” مصر

شكوى رسمية للفيفا بتدخل الوزارة في تعيين زطشي رئيسا للفاف انتهت اللعبة واكتشفت كل خيوط …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved