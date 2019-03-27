تشيلسي يتصدى لإصرار مانشستر يونايتد :

يتجه تشيلسي لرفض إصرار مانشستر يونايتد، على ضم نجم البلوز الواعد، كالوم-هودسون أودوي.

فقد ذكرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن مانشستر يونايتد ما زال مهتما بضم أودوي، الذي يرفض حتى هذه اللحظة التجديد مع النادي اللندني.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن تشيلسي أخبر لاعبه، بأنه ليس للبيع، بعدما وقع الفيفا عقوبة الحرمان من التعاقدات على النادي، لفترتي انتقالات متتاليتين.

ويأتي ذلك رغم أن المدرب الإيطالي للبلوز، ماوريسيو ساري، ما زال غير مقتنع بأودوي، بالشكل الذي يدفعه لإشراكه في المباريات المهمة.

وكان أودوي قد تقدم بطلب رسمي لتشيلسي، من أجل الرحيل إلى بايرن ميونخ، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، لكن طلبه قوبل بالرفض، علما بأن ليفربول مهتم هو الآخر باللاعب، الذي شارك مؤخرا مع منتخب إنجلترا، في مباراتين أمام التشيك والجبل الأسود.