تشيلسي يتمنى تكرار سيناريو جريزمان مع هازارد :

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن تشيلسي لم يفقد أمل الحفاظ على خدمات نجمه البلجيكي إيدين هازارد، وعدم انتقاله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “صن”، فإن تشيلسي لا يزال ينتظر موافقة هازارد على الاستمرار في قلعة ستامفورد بريدج، والتوقيع على عقد جديد مع البلوز.

وتشير العديد من التقارير إلى أن هازارد يضغط بقوة للانتقال إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، واللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي ينتظر مفاجأة لطيفة من هازارد، بالاستمرار، حتى يجنب البلوز، أسوأ سيناريو قد يمر به في الموسم المقبل.

ويعاني تشيلسي من التعرض لعقوبة الحرمان من إبرام صفقات خلال فترتي انتقالات، بسبب مخالفته للوائح التعاقد مع لاعبين قصر، وبالتالي فإن رحيل هازارد سيضرب البلوز في مقتل.

وينتظر تشيلسي، أن يقوم هازارد بسيناريو مشابه لما قام به أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، عندما كان قريبًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد عام 2017، لكنه قرر الاستمرار بسبب تعرض الأتلتي لعقوبة الحرمان من إبرام صفقات.