رئيس نابولي سيسرح بعض اللاعبين والصحافة الإيطالية تؤكد أن وناس معني :

مازال الإعلام الإيطالي يركز على قائمة المسرحين من طرف إدارة نابولي، فبعد القائمة التي سربتها صحيفة “لا غازيتا ديلو سبور” يوم أمس وتضمنت اسم وناس، جاء الدور على مواقع أخرى لتؤكد ذلك، موقع تسعين دقيقة الإيطالي قال يوم أمس أن دي لاورنتيس رئيس نابولي أقر بتسريح بعض اللاعبين، وقال أنهم اللاعبون الذين لم يتوافقوا ورؤى المدرب وخططه، ولو أنه لم يذكر وناس، إلا أن الموقع السابق قال أن وناس على رأسهم، التقرير الإيطالي الصادر يوم أمس قال أن وناس موهبة لا يختلف حولها اثنان، لكنه للأسف لم يتمكن من فرض نفسه لذلك ستسرحه الإدارة لنادي آخر يثبت فيه قدراته .

فيرارا: ” ساري لم يكن مخطئا في وناس وتسريحه أمر منتظر”

أكد الصحفي والمحلل الإيطالي ليبيراتو فيرارا قرار إدارة نابولي بتسريح وناس، فيرارا اتفق مع الرأي القائل أن المعني في تصريح الرئيس دي لاورنتيس هو وناس، وقال أن الإدارة تأخرت كثيرا في تطبيق هذا القرار وفي هذا الشأن قال:” المدرب السابق ماوريسيو ساري لم يكن مخطئا في وناس، حين لم يمنحه الكثير من الفرص، المخطأ هو أنشيلوتي، لقد ضيعوا عاما عليهم وعلى اللاعب، ضيعوا عاما لم يفهموا فيه أن وناس غير ملائم لخطط نابولي “، ويبدو الإجماع كبيرا على أن وناس فعلا في قائمة المسرحين في انتظار رأيه ورأي وكيل أعماله في ذلك.

“الله أكبر” آدم وناس تصنع الحدث في الإعلام المقرب من نابولي

في سياق منفصل تحدثت صحافة نابولي عن “مشاركة” لاعبيها مع منتخبات بلدانهم في الفترة الأخيرة، تقارير صحفية قالت يوم أمس أن وناس قدم مستوى مميزا في لقاء غامبيا الذي شارك فيه لكنها قالت أيضا أن الجماهير متعلقة به، واستدلت على ذلك بالهتافات التي نادت بحياة الجزائري، ذات الموقع قال أن الجماهير نادت بحياة وناس وقالت” الله أكبر آدم وناس” وهي عبارة تعبر عن الحب والتقدير في الملاعب الجزائرية، لكن في المقابل لم تشرح معناها باللغة الإيطالية واكتفت بكتابتها بحروف لاتينية .

بورقعة-ع

مرتبط