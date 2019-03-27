صفقة مجنونة تُنهي الحرب الباردة بين جوفنتوس والريال :

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن صفقة تبادلية مثيرة تلوح في الأفق المنظور، بين جوفنتوس وريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل، لتضع حدا لحالة الحرب الباردة بين الناديين، منذ انتقال النجم البرتغال كريستيانو رونالدو إلى تورينو مطلع الموسم.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط جوفنتوس، يعد أحد أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن اليوفي من الصعب أن يرفض عرضًا بقيمة 86 مليون يورو، للتخلي عن خدمات بيانيتش في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن الحل الأفضل للسيدة العجوز من أجل التخلي عن النجم البوسني، هو أن يكون رحيل بيانيتش ضمن صفقة تبادلية مع ريال مدريد، تتضمن انتقال الألماني توني كروس إلى تورينو.

وذكرت أن كروس يتمتع بصفات مختلفة عن بيانيتش، إلا أنه ظل لفترة طويلة أحد أهداف فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لجوفنتوس.