مدرب الفريق الثاني لشالك يؤكد عدم مقاطعة بن طالب :

خاض الفريق الثاني لشالك لقاء مهما في الدوري المحلي جمعه بنادي “هامر أس بي في جي”، اللقاء عرف حضور الكثير من الأنصار الذين تساءلوا عن سر غياب لاعب الخضر نبيل بن طالب، بما أنه بات عنصرا من الفريق، مدرب الفريق الثاني لشالك أدلى بتصريحات لصحيفة ريفيار المقربة من أندية إقليم “الروهر” وقال أن غياب بن طالب مبرر، وتخوفت الصحافة الألمانية من مقاطعة اللاعب الجزائري لناديه ورفضه اللعب مع الفريق الثاني، بما أنه يرى نفسه غير مخطئ وأن غيابه عن لقاء لايبزيغ الأخير كان بسبب ازدياد توأم له.

تورستن فروهلينغ: ” زوجة نبيل مازالت مريضة وأنا من رخصت له البقاء معها”

مدرب الفريق الثاني لشالك تورستن فروهلينغ قال أن غياب بن طالب عن لقاء فريقه الأخير كان له ما يبرره، وليس تمردا جديدا من اللاعب، حيث كشف أن زوجته مازالت تعاني وهو من طلب منه المغادرة وقال: ” نبيل أصبح أبا لكن زوجته لا تعيش حاليا وضعا صحيا جيدا، هذه هي الحياة لن يكون بمقدوره الحضور لهنا واللعب وزوجته تعاني، لقد ذهب للبقاء معها، مهما كان اللاعب واسمه فإن عائلته تأتي في المقام الأول “.

“شفي من الإصابة وسيكون جاهزا للعب حال عودته”

تورستن فروهلينغ قال أيضا أن بن طالب مازال يعاني من الإصابة وأن حضوره لا يعني أنه كان سيشارك بالتأكيد رغم أن الإصابة اختفت بشكل شبه نهائي وقال: “حتى لو حضر فإنه ربما لم يكن ليشارك لأنه مازال مصابا، رغم أنه تعافى بشكل شبه نهائي وشارك إلا أنه كان لزاما علينا تقييم حالته قبل إشراكه، سنرى إن كان قادرا على المشاركة معنا الأسبوع المقبل “.

“تكلمت مع نبيل وهو لا يعارض اللعب مع الفريق الثاني”

في الأخير وضع مدرب الفريق الثاني لشالك نقطة النهاية لكل الأحاديث التي انطلقت حول بن طالب، حيث كشف أنه التقى ببن طالب وحدثه عن رأيه في العقوبة وقال أنه موافق عليها وقال: ” نبيل لا يعارض اللعب مع الفريق الثاني، لقد التقيته وأكد لي أنه سيكون حاضرا معنا، لديه الآن اعتبارات أهم وفي الأسبوع المقبل سنرى إن كان سيشارك أم لا ، لكن ومع قبول بن طالب اللعب مع الفريق الثاني وتضييعه للكان بنسبة كبيرة جدا، سيكون على أبواب الخروج من النادي الملكي مع نهاية الموسم الجاري.

بورقعة-ع

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