ملف ثقيل على طاولة الفيفا والخضر مهددون بالإقصاء من “كان” مصر

شكوى رسمية للفيفا بتدخل الوزارة في تعيين زطشي رئيسا للفاف

انتهت اللعبة واكتشفت كل خيوط المؤامرة التي حيكت برعاية الوزير السابق ولد علي، ومن فوقه لتعيين خير الدين زطشي رئيسا للاتحادية خلفا لروراوة والدوس على لوائح الفيفا، فبعد تسريب الوثيقة التي يأمر فيها الوزير السابق بتسهيل مهمة زطشي، هاهو عضو لجنة الترشيحات سابقا محمد زرواطي يعترف بتعرضهم للضغوطات من قبل الوصاية، ويكشف عن وثيقة ثانية تؤكد توقيع الأمين العام للوزارة في محضر رسمي للجنة، وهذا ما يعتبر خرقا واضحا للوائح الاتحاد الدولي الذي يمنع منعا باتا تدخل الحكومة في عمل الاتحادية.

أطراف استغلت الاعترافات وقدمت ملفا ثقيلا للفيفا

ما حدث في الأيام الأخيرة من مستجدات وتسريبات واعترافات تؤكد التنصيب غير الشرعي لزطشي كرئيس للاتحادية، استغلته أطراف معارضة له وكانت ضد تعيينه، من أجل إعداد ملف والتقدم بشكوى إلى هيئة أنفانتينو لفتح تحقيق في القضية، حيث يدور حديث عن تنقل أحد أعضاء الجمعية العامة للفاف إلى سويسرا وهو يحمل ملفا يتضمن الوثيقتين اللتين تثبت التدخل المباشر للوزارة في تعيين زطشي، وكذلك تسجيل لاعترافات زرواطي باعتباره عضوا للجنة الترشيحات وقتها.

قوانين الفيفا تحمي المشتكي ولن تكشف اسمه

من المعروف أن الفيفا لا تقوم بفتح أي تحقيق في قضايا مشابهة، إلا إذا تقدم عضو من الجمعية العامة للاتحادية بشكوى رسمية لديها، وهو ما قام به هذا العضو والذي سيكون محميا بموجب قوانين الفيفا التي ستبقي اسمه في خانة السري، ولن تكشف اسمه خلال عملية التحقيق، ففي حال كان الملف قد وضع فعلا على طاولتها فستتحرك سريعا لمباشرة التحقيقات وعقوباتها لن تتأخر كثيرا.

الفيفا ستفرض عقوبات قاسية على الكرة الجزائرية

تسير كل المؤشرات الحالية إلى فتح تحقيق في تدخل الوزارة في تعيين زطشي من قبل الفيفا، بما أن كل الدلائل والقرائن التي تدينها موجودة وموثقة، وفي حال ثبت ذلك فالفيفا لن تقوم بحل المكتب الفدرالي الحالي أو تأمر بالعودة إلى إجراء انتخابات شرعية، بل ستنزل عقوبات قاسية جدا على الكرة الجزائرية بحرمان نوادينا من المنافسة الخارجية وإقصاء المنتخب الوطني من المشاركة في كان مصر الصيف القادم.

لماذا معاقبة الجزائر وإمكانية سحب الثقة من زطشي قائمة؟

إن كان ما يقام به هذا العضو صحيحا، فهو بمثابة ضربة قاسمة للكرة الجزائرية التي سيعيدها سنوات للخلف، ويمكن تصنفيه حتى في خانة عدو للبلاد، خاصة أن طرق قانونية عديدة ممكنة لسحب الثقة من زطشي، فالجمعية العامة للفاف بإمكانها عدم المصادقة على حصيلته المالية والأدبية، وتوقيع عارضة سحب الثقة منه في جمعية عامة استثنائية.

ب-بكوش

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