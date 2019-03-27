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مهاجم البرازيل يتوقع الانضمام لميلان :

27 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 36 زيارة

علق إيفرتون، مهاجم غريميو ومنتخب البرازيل، اليوم الأربعاء، على الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى ميلان، الموسم المقبل.

وقال إيفرتون، خلال تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “أنا سعيد جدًا بهذا الاهتمام، لأن ميلان نادٍ كبير، لكن دعونا نرى ما سيحدث”.

وأضاف: “أمزح مع لوكاس باكيتا (لاعب فلامنغو السابق وميلان الحالي)، وأقول له إذا سارت الأمورت كما ينبغي، سنصبح زميلين في ميلان”.

وأشار الموقع إلى وجود شرط جزائي، في عقد إيفرتون مع غريميو، بقيمة 80 مليون يورو، لكن صفقة انتقاله إلى الروسونيري، قد تبلغ قيمتها 40 مليونًا فقط.

وأوضح أن نجاح صفقة باكيتا، الذي انضم إلى ميلان في جانفي الماضي، يدعم ليوناردو المدير الرياضي للروسونيري، لإتمام صفقة برازيلية جديدة.

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