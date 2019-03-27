نجم الريال السابق يُحرض دي ليخت على رفض برشلونة :

حرض نجم ريال مدريد السابق، ماتياس دي ليخت مدافع أجاكس أمستردام، برفض الانتقال لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد ماتياس دي ليخت، الهدف الرئيسي لبرشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ويشتعل الصراع على المدافع الشاب، نظرًا لاهتمام جوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بالحصول على خدماته.

وقال رافائيل فان دير فارت، نجم الملكي السابق، خلال تصريحاته لصحيفة Sport 1 “يجب على بايرن ميونخ، التعاقد مع ماتياس دي ليخت، فهو لاعب يتماشى مع أسلوبهم، أوصيه برفض برشلونة والذهاب للبافاري”.

وأضاف “رغم أنني قلت من قبل أنه سيكون لاعبًا جيدًا في جوفنتوس، لكنه سيكون قادرًا على الاندماج بسرعة مع بايرن ميونخ، فهو يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، ويحظى بجاذبية وثقة لاعب بعمر الثلاثين عامًا”.

وأتم “دي ليخت يؤدي بشكل جيد في المواجهات الفردية، ويتصرف بنضج، ولا يُفكر حين يُخطئ ويستمر، إنه بالفعل مثال للمواهب الشابة في هولندا”.