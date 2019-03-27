هوفنهايم لا يريد تسريح بلفوضيل وسيرفض كل العروض :

أعد موقع تسعين دقيقة الألماني تقريرا عن نادي هوفنهايم وأهم سياسته المقبلة، النادي يتجه لتضييع المنافسة الأوربية بسبب تراجع ترتيبه وهي أمور لن تسعد الإدارة والجماهير ولذلك ستقوم الإدارة بثورة في الميركاتو الصيفي القادم، الموقع ذاته قال أن النادي سيحتفظ فقط بالعناصر المهمة ومن بينها الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، حيث كشف أن بلفوضيل إلى جانب كراماريتش أهم مهاجمين وسيسعى النادي إلى جانب الحفاظ عليهما للتعاقد مع لاعبين آخرين، تقارير موقع تسعين دقيقة بنسخته الألمانية تؤكد أن الإدارة سترفض أي عروض وهو ما كشفت عنه صحيفة “بيلد” في وقت سابق، حين قالت أن أندية كثيرة تريد بلفوضيل وستسعى للتعاقد معه في الصيف، كما أن المدير الرياضي للفريق أكد في عدة مناسبات أن بلفوضيل سيواصل مع الفريق وغير معني بالمغادرة .

من غير المستبعد تجديد عقد اللاعب قريبا

رغم أن بلفوضيل لم يوقع في هوفنهايم سوى في بداية الموسم الحالي إلا أن الصحافة الألمانية بدأت تتحدث عن رحيله، سبب الحديث عن رحيله هو هشاشة العقد المبرم، حيث لا تبلغ قيمة الشرط الجزائي مبلغا يمكن أن يبعد الأندية الراغبة في ضم إسحاق كما أن راتب اللاعب ليس كبيرا وهو ما قد يحفزه لطلب الرحيل، كل هذا قد يؤدي لشيء واحد وهو إمكانية تجديد العقد، إدارة هوفنهايم راضية تمام الرضا عن مستويات بلفوضيل لكن في حال رغب في تجديد العقد بعد عام واحد فقط من قدومه عليه أنه ينهيه بقوة ويسجل أهداف كثيرة ولم لا يكون هدافا الفريق متفوقا على كراماريتش، الذي يتقدم علي فقط بأربعة أهداف، يذكر أن بلفوضيل يقدم أحسن مستوياته منذ أيام بارما قبل سبع سنوات وهو في حاجة لاستثمار هذه المرحلة لصالحه .

بورقعة-ع

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